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Yerli 'The O.C.' de Tatlıtuğ mu oynayacak?

Eğer iddialar doğru çıkarsa Abdullah ve Tatlıtuğ 'Kelebeğin Rüyası'nın ardından 2. kez aynı projede buluşmuş olacak

11 Mayıs 2013 14:37

Yeni yayın döneminde 'The O.C' isimli gençlik dizisinin yerli uyarlamasını ekrana getirecek olan Ay Yapım, 2014 için de iddialı bir diziye hazırlanıyor.

İddiaya göre Kıvanç Tatlıtuğ ile ocak ayı için şimdiden sözleşen Ay Yapım, yakışıklı oyuncunun partnerini oynaması için Farah Zeynep Abdullah ile görüşüyor.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Abdullah 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki'den geçen yıl Londra'daki eğitimi için ayrılmıştı. Eğer iddialar doğru çıkarsa Abdullah ve Tatlıtuğ 'Kelebeğin Rüyası'nın ardından 2. kez aynı projede buluşmuş olacak.

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