Yerli sinema yükselişte

Yerli film izlenme oranı bir önceki yıla göre artış gösterdi. Geçen yılın ilk yarısında yüzde 54 olan oran, 2013 yılının ilk yarısında yüzde 64'e çıktı. Yerli film hasılat miktarı da yüzde 38'lik artışla 153 milyon 363 bin 976 liraya yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü yetkililerinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, ülke çapında gösterilen filmler geçen sene aynı döneme kıyasla yüzde 10 artarak 26 milyon 172 bin 455 kişi tarafından izlendi. Yerli film izleyici sayısı da geçen seneye oranla yüzde 32 artarak 16 milyon 899 bin 862 kişi oldu.

Vizyonda yer alan ve en çok izlenen ilk 5 film, yerli yapımlardan oluşurken; en çok izlenen ilk 10 yapım arasında 7 yerli eser yer aldı.

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı da vizyona giren 40 yerli filmden 11'ine destek verdi. Yurt dışında çeşitli festivallerden ödülle dönen filmler şöyle:

"Kelebeğin Rüyası, Taş Mektep, Mahmut ile Meryem, Zerre, Yük, Bir Gevrek Bir Boyoz İki de Kumru, Kral Yolu: Olba Krallığı, Rüzgarlar, Çanakkale: Yolun Sonu, Bahar İsyancıdır, Umut Üzümleri."