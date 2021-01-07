Yerli sarımsak ile Çin sarımsağı nasıl ayırt edilir?

Sarımsağın toprağı olarak bilinen Kastamonu’da geçen senelerde yaşanan sel yüzünden 2019 yılın sonu ve 2020 yıl boyunca kilogram fiyatı 100 liraya kadar yükselen yerli sarımsak şimdi ise 50-60 liraya satılıyor. Çin'den ithal edilen beyaz sarımsağın kilosu ise 30-35 olarak satılıyor.

Vatandaşlar ucuz olduğu için tercih ettiği Çin sarımsağı kullandıktan sonra beklediği tat, aroma ve kalitesi alamayınca yerli sarımsağı almayı başlıyorlar. Bu arada bazı satıcılar ise Çin sarımsağını Kastamonu sarımsağı olarak belirterek ucuz fiyata satarak vatandaşı kandırıyor.

Eşi ile birlikte Eskişehir'de yıllardır sarımsak satan Sevil Yalçın, Çin sarımsağı ile yerli sarımsak arasındaki farklar konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yerli ve Çin sarımsağı arasındaki farklar

Yalçın, yerli sarımsak ve Çin sarımsağının arasındaki farkları şöyle ifade etti: "Sarımsaklar alırken ilk önce dış görünüşünden anlayacaklar. Çin sarımsakları büyük olur. Rengi süt beyaz olur ve aroması yoktur. Dolaba koyulduğu zaman durduğu yerde büyüyor. İlk görünüşte çok güzel olsa da çok hızlı, çabuk çürüyor.



Kalıcı olarak bir şeylere katarsanız hem o sarımsak bozulur hem de içindeki diğer malzemeyi bozar. Örneği turşuya atıldığında hem sarımsak hem de turşu mor renge dönüşür ve kısa sürede bozulmasına neden olur. Ancak yerli, yani Kastamonu sarımsağı ise bundan çok farklı olur. İçi mor olur. Dışı krem rengi ve kök kısmı kahverengi olur.



Aroması çok kuvvetli ve kalıcıdır. Tat olarak da yediğiniz şeyin içinden kendi tadını hissettirir. Çok uzun süre bekleyebilir. Örneğin; elimde olan bu ürünleri 2020 yılında ağustos ayında aldık ve hala satılıyor. Bir tane sarımsak bile çürümedi. Bu kışın bunları satacağız ve vatandaşların evinde bile aylardır çürümeden kalacak."