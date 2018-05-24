Yerli patates çeşidi Nahita'nın tohumu 15 ülkeye satılacak

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de üretilen yerli patates çeşidi Nahita\'nın tohumunun 15 ülkeye satılacağı bildirildi.

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda Enstitü Müdürü Uğur Pırlak ve Ar Tarım Genel Müdürü Ekrem Suad Sadak arasında yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı. Uğur Pırlak, sözleşme ile birlikte Nahita adlı patates çeşidinin Türkiye’de bir ilk olarak ihracının gerçekleşeceğini söyledi. Pırlak, \"Yapacağımız sözleşme ile birlikte Nahita adlı çeşidimizin Türkiye’de bir ilk olarak yabancı ülkelere satışı gerçekleşecek ve bu bağlamda da biz burada yurt dışı satış sözleşmesini imzalıyoruz. Nahita adlı çeşidimiz Ar Tarım tarafından Türkiye’de yine bir ilk olarak 15 ülkede deneme dikimine gidecek. Ve bu vesileyle bu çeşidimiz yabancı devletlere satışı gerçekleştirilen ilk yerli çeşit olma unvanını da almış olacak\" dedi.

\'BÜTÜN DÜNYAYA TANITACAĞIZ\'

Ar Tarım Genel Müdürü Ekrem Suad Sadak ise \"Türkiye’de yıllarca üzerine çalışan bir çeşidi artık yalnız ülkemize değil bütün dünyaya tanıtacağız. İlk aşamada, bu hasadın ürünlerini gelecek sene Avusturya, Hollanda ve Fransa’ya denemeler için göndereceğiz ardından da Belçika, İtalya, İspanya, Romanya, Polonya bir de Hırvatistan onun ardından da Fas’a gidecek, son aşamada da Kenya ve Brezilya’ya. Bu çalışma bizim için çok önemli. Zira yerli bir patatesi ilk defa dünyanın tanımasıdır bu.\"



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