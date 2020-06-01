Yerli oyun şirketi Peak'i 1.8 milyar dolara alan Zynga, yarısını nakit, yarısını hisseyle ödeyecek

Yerli oyun şirketi Peak'in Amerika merkezli Zynga tarafından 1.8 milyar dolara satın alınmasının detayları ortaya çıkmadı başladı. Reuters ajansı, ödemenin 900 milyon dolar nakit, 900 milyon dolar hisse şeklinde yapılacağını belirtti.

Tech Crunch sitesi sitesi, Peak tarafından geliştirilen Toon Blast ve Toy Blast oyunlarının 12 milyon kullanıcısı olduğuna ve daha önemlisi Apple'ın uygulama mağazasında en çok indirilen ilk 10 ve ilk 20 oyun içinde bulunduğunu dikkat çekti. Tech Crunch, Peak'i satın almanın Zynga'nın oyunlarının kullanıcı sayısını yüzde 60 artıracağını belirtti.

Tech Crunch, Koronavirüs salgınıyla güçlenen evden çalışma kültürünün oyun endüstrisini de etkilediğini, Amerika merkezli Zynga'nın Türkiye'den Peak'i satın almasının bunun sonuçlarından biri olduğunu da vurguladı.

Türkiye'den çıkan ilk "Unicorn"

Financial Times ise Peak'in 1 milyar dolar değerini geçerek Türkiye'den çıkan ilk "Unicorn" (Milyar dolar değerlemeye sahip teknoloji şirketi) olduğunu kaydetti. Peak'in yatırımcıları arasında yer alan risk sermayesi şirketi Hummingbird Ventures ortağı Pamir Gelenbe de satın almanın Türkiye'den milyar dolarlık teknoloji şirketleri çıkabileceğini gösterdiğini, bu açıdan bir kilometretaşı olduğunu ifade etti.

Peak'in kurucusu ve CEO'su Sidar Şahin ise yaptığı açıklamada iki şirketin de insanları oyunlarla bir araya getirmeye inandığını vurguladı...