Yerli oyun şirketi Peak 1.8 milyar dolara Zynga'ya satıldı; kurucu Sidar Şahin: "Anne babalar çocuklarına inansın"



Yerli oyun şirketi Peak, 1.8 milyar dolara Amerikalı oyun şirketi Zynga tarafından satın alındı. Peak’ten yapılan açıklamada, “10 yıl önce dünya çapında bir teknoloji şirketi kurmayı hayal eden Peak ekibi hayallerini gerçekleştirdi ve Türkiye tarihinin en değerli şirketlerinden birini ortaya çıkardı. ABD’li Zynga (Nasdaq: ZNGA) ile güç birliği yapan şirket artık yeni bir evreye girmiş bulunuyor. Anlaşma ile sadece ortaklık yapısı değişen Peak, faaliyetlerini ekibinde ve yönetiminde hiçbir değişiklik olmadan kendi markası altında sürdürerek bir Türk şirketi olarak kalmaya devam ederken, hisselerini 1,8 milyar dolara Zynga’ya devredecek” denildi.

Peak Kurucusu ve CEO'su Sidar Şahin, “Bugün geldiğimiz nokta tüm Türkiye için gurur verici ve biz hepimiz biliyoruz ki, bu daha yolun başı” diyerek şunları söyledi: “Zynga ile devam edeceğimiz bu yolculukta, birlikte daha güçlenerek büyüyecek olmak hepimizi geleceğe dair heyecanlandırıyor. Türkiye’den büyüyen, ilerleyen ve gelişmeye devam eden bir ekip olmayı sürdüreceğiz. Bu anlaşmanın en önemli yanı, imkansızın başarılabileceğini somut olarak ortaya koyması. Türkiye’de anne babalar çocuklarına inansınlar istiyorum. Sevdikleri işi sürekli ilerleyerek yaptıkları sürece, başarabileceklerine inansınlar. Çocuklar da gençler de kendilerinin başarabileceklerine inansınlar. Çünkü her şey inanmakla başlar.”

“Dünyanın en iyi puzzle oyunu geliştiricilerinden biri”

Zynga CEO’su Frank Gibeau ise anlaşmayı şu sözlerle değerlendirdi: “Peak’e ‘aramıza hoş geldin’ demekten gurur duyuyoruz. Peak dünyanın en iyi puzzle oyunu geliştiricilerinden biri. Böylesine yaratıcı ve tutkulu bir takımla yeteneklerimizi daha da ileri taşıyacak olmak bizi heyecanlandırıyor. Toon Blast ve Toy Blast’ın katılımıyla listelerde üst sıralarda yer alan oyun sayımızı sekize çıkarırken, küresel kullanıcı sayımızı çarpıcı bir şekilde artırıyor ve gelecekteki yeni projelere hazırlanıyoruz. Peak ve Zynga birlikte daha da hızlı büyüyecek.”

Peak ekibi...

Peak, mühendislik, sanat, tasarım, işletme ve sosyal bilimler dallarında Türkiye’nin 35 farklı üniversitesinde eğitim görmüş 100 kişilik bir ekipten oluşuyor. Ekip, 29 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç ekiplerinden biri. 10 yıldır İstanbul’da çalışıyor ve dünyanın en büyük oyunlarını yine İstanbul’daki ofislerinden geliştirip büyütüyorlar.