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Ekonomi

'Yerli otomobil'in taliplilerinden biri de Ordu Belediyesi oldu

Ordu Belediyesi, üretilecek 'yerli otomobil'den 100 adet alacağını duyurdu

07 Kasım 2015 14:07

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından tanıtılan ve ‘milli’liği konusunda tartışma yaşanan yerli otomobilden 100 adet alacaklarını açıkladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz; hükümetin yerli otomobil sürecine destek olmak amacıyla 2019 yılında 100 adet yerli otomobili, elektrik donanım yerlerinin de hazır olması kaydıyla almayı taahhüt ettiklerini söyledi. Yılmaz, “Taslakta gözüken üretim tarihi 2019 yılı hesabıyla Büyükşehir Belediyesi olarak bu yeni teknolojik ve yüzde yüz yerli otomobillerden 100 tanesinin siparişini bakanlığımıza ileteceğiz" şeklinde konuştu.

Buna yönelik gelecek hafta Büyükşehir Meclisi'nden temenni kararını çıkaracaklarını belirten Başkan Yılmaz; "Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak yerli otomobile desteğimizi göstermiş olacağız. Bu destekle birlikte inanıyorum ki hem hükümetimiz ve bakanlığımız hem de bu işte aranan yiğidin gönlünün daha ferah olması ve elinin güçlenmesi anlamında piyasasının oluşmasına yönelik desteğimizi Ordu'dan yüksek sesle belirtiyoruz. Üretim tarihi olarak taslakta belirtilen yılda Büyükşehir Belediyesi olarak 100 adet yerli otomobili, elektrik donanım yerlerinin de hazır olması kaydıyla almayı taahhüt ediyoruz. İlgili bakanlığa resmi başvurumuzu da inşallah meclis kararımız ile yapmış olacağız. Dolayısıyla yüzde yüz yerli otomobilimizin Türkiye'de büyükşehir olarak ilk müşterilerinin sizlerin olduğunun müjdesini vermek istiyorum" dedi.

Bursa'nın İnegöl İlçesi’ndeki mobilya üreticileri geçen ay üretilecek yerli otomobilden 500 adet alacaklarını söylemişti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık da, ilk yerli otomobili Gebzeli bir iş adamına, 5 milyon TL'ye sattığını açıklamıştı.

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