Yerli otomobile alıcı bulundu; İnegöllü mobilyacılar 500 tane satın alma sözü verdi

Bursa'nın İnegöl İlçesi’ndeki mobilya üreticileri Türkiye tarafından üretilecek yerli otomobilden 500 adet alacaklarını söyledi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, üretilecek ilk yerli otomobili de Gebzeli bir iş adamına, 5 milyon TL'ye sattığını açıklamıştı.

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği’nde düzenlenen basın toplantısına katılan TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Mosfed Başkanı Ahmet Güleç, "İhracat değeri ve stratejik önemi sebebiyle ülkemiz için önemli olan otomotiv sektörü, büyüme ve istihdam açısından son derece kritiktir. Otomotiv sektörünün 2023 hedeflerine ulaşma konusunda geliştirilmesi ve ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi için her kesim tarafından desteklenmesi gerekiyor" dedi.

İnegöl mobilyacıları olarak, üretilecek yerli otomobilden ilk etapta 500 otomobil alma sözü verdiklerini dile getiren Güleç, "Bir mobilya üretim merkezi olan İnegöl’de bugünkayıtlı 56 bin 367 araç bulunuyor. Bu rakamın 25 bin 117’si ise otomobil. Son yıllarda mobilya üretimi ve pazarlama gücünü ihracata da yansıtan İnegöl, geçtiğimiz yıl Türkiye mobilya ihracatının yüzde 20’sini tek başına gerçekleştirdi. İmalat ve ihracattaki potansiyelini başarıya ulaştıran İnegöl sanayicileri, imalat sanayinin büyüme ve kalkınma için ne kadar önem taşıdığını biliyor. Bu sebeple ülkemizin üretim gücüne büyük katkı sağlayan otomotiv sektörünün gelişmesi için her türlü fedakarlığı yapacağız. Bugün gelinen noktada gerçekten önemli fırsat yakalandı. Bu sebeple ülkemizin otomotiv sektöründe çıkacağı tüm yolların önünde açık olması için İnegöllü sanayiciler olarak gönüllü çalışacağımızın bilinmesini istiyoruz" diye konuştu.