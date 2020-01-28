Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması

"C-SUV segmentinde şu anda satışta olan dizel ya da benzinle çalışan otomobillerin fiyat aralığı 250 bin ile 300 bin TL aralığında değişiyor."

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre, Karakaş, kullanılan teknolojilerden üretim hedeflerine kadar akıldaki birçok konuya açıklık getirildi. Müşterilerin beğenisi doğrultusunda geliştirilmeyen her ürünün ölüme mahkum olduğunu kaydeden Gürcan Karakaş, sözlerini şunları kaydetti:

“Bunun araştırmasını yaptık. Marka yaratmadan tasarıma kadar dünyanın en iyileri ile çalıştık. Doğuştan elektrikli yapabilen çok fazla şirket yok. O teknolojiyi edinmiş partnerlerle bu süreçte beraber çalışarak geliştirme yapıyoruz. Aracın elektrikli motoru için Bosch ile görüşüyoruz. Aracın bataryası için Çin ağırlıklı 6 firma ile gizlilik sözleşmesi imzaladık. Bunlardan biri ile anlaşacağız. Araç entegrasyonu konusunda teknoloji partneri olarak Alman mühendislik firması EDAG’ı seçtik. Myra, İngiltere’nin kabul gördüğü, özelikle mekanik akşamlarda şasi sistemleri konusunda partnerlerimizden birisi. Tasarım için İtalyanlarla anlaştık. Dünya çapında bu işi en iyi kim yapar diye bakıyoruz. Nisan mayıs gibi tedarikçi seçimlerimizi tamamlamış olacağız. Teknolojiyi ülkemize getirip bunu Türkiye’den kiminle yapabiliriz ona bakıyoruz. Çok ciddi maliyet araştırmaları yaptık. Türkiye’de üretmek mi, başka bir yerde ürettirmek mi daha uygun maliyetli ona bakıyoruz. Partnerimizin karşısına oturunca neyin ne olduğunu biliyoruz."