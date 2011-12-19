Yerli otomobili görüştüler

T24

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'u Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde kabul etti.Saat 15.40'da başlayan görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, görüşmenin ardından dışarıda bekleyen gazetecilere açıklama yapmadan ofisten ayrıldı.Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin başbakanlıktan da herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak görüşmede yerli otomobil üretimi konusunun gündeme geldiği öğrenildi.Rahmi Koç, ameliyatında sonra evinde dinlenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektupta, sağlığın demokrasi gibi olduğu ve elden gitmeyince kıymetinin bilinmeyeceğini, çok önemli olduğunu ve dikkat etmesi gerektiğini yazmıştı.