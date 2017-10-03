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Ekonomi

Yerli otomobilden vergi alınmayacak

"Yerli otomobilde öncelik elektrikli motor, batarya ve yazılım teknolojisinde olacak"

03 Ekim 2017 14:05

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilin yaygınlaştırılması ve piyasaya güçlü bir giriş yapabilmesi için Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulacağını açıkladı.

Özlü, yerli otomobil çalışmalarının tamamlandığını belirterek, bu ay içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi.

Özlü, yerli otomobilin yaygınlaştırılması ve piyasaya güçlü bir giriş yapabilmesi için Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf tutulacağını kaydetti.

Milli Gazete'nin haberine göre; Bakan Özlü, en az 3, en fazla 5 ismi bir araya getiren bir ortaklık modeli kurulacağını ifade etti.

Bu ortaklık modelinde halihazırda farklı lisanslar altında yabancı marka otomobil üreten grupların yer almayacağına dikkat çeken Özlü, şöyle konuştu:

"Yerli otomobilde öncelik elektrikli motor, batarya ve yazılım teknolojisinde olacak. Kullanımı yaygınlaştırmak için teşvik edici düzenlemeler yapılacak. Bu kolaylıkları üretim yapacak firmalarla bir araya gelerek onlardan görüş alıp belirleyeceğiz."

Araç alacak veya kiralayacak devlet kurumlarının yerli otomobil alması da teşvik edilecek.

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