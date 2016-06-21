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Ekonomi

'Yerli otomobil' için prototip üreten SAAB tarih oluyor!

SAAB'ı satan alan firma, sundan sonra NEVS markasının kullanılacağını açıkladı

21 Haziran 2016 20:27

İsveçli otomobil üreticisi SAAB’ın 2012 yılındaki iflasından sonra varlıklarını satın alan National Electric Vehicle Sweden AB, Nevs bugün yaptığı basın açıklamasında bundan böyle üreteceği otomobillerde SAAB markasını kullanmayacaklarını duyurdu. Nevs şirketinin üreteceği otomobillerde şirket adı NEVS markasının kullanılacağı açıklandı.

Türkiye ise SAAB 9-3’ün fikri ve mülkiyet haklarını satın almıştı. Yerli otomobil prototiplerini Türkiye için geliştiren SAAB firması ise artık otomobil üretmeyeceklerini açıkladı.

​DHA'nın haberine göre; Nevs şirketinin iki yıl öncesine kadar süren yeniden yapılandırılmasına ilişkin süren görüşmelerine SAAB markasının kullanımı tartışmaları damgasını vurmuştu. SAAB markasının kullanım haklarını elinde tutan İsveç’in havacılık ve  savunma sanayi şirketi SAAB Group, markasının Nevs’un üreteceği otomobillerde kullanılmasına izin vermemişti.

Nevs şirketi, NEVS markası ile üreteceği ilk otomobilin elektrikli 9-3 modelinde olacağını ve 2017 yılında piyasaya çıkacağını duyurdu.

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