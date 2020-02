Yerli otomobil için Mart ayının sonunda şirket kurulacak

Aziz GÜVENER/DAPAZARI (Sakarya), (DHA)- BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, yerli otomobil üretimi için kurulan ortak girişim grubunun Mart ayının sonunda şirket kuracağını açıkladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi\'nin Türkiye İstişare toplantılarının 8\'incisi \'Otomotivde Vizyonumuz Made In Turkey\' başlığıyla Sakarya\'da düzenlendi. Sakarya Şube binasında MÜSİAD Otomotiv Sektör Kurulu Başkanı Osman Özdemir\'in moderatörlüğünü yaptığı programda BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak ve Okan Üniversitesi Enerji Sistemler Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nejat Tuncay, konuşmacı olarak katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl Kasım ayında açıklanan yerli otomobil ortak girişim grubunda yer alan BMC\'nin patronu Ethem Sancak, yerli otomobil üretimiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ortak girişimin çalışmalarını anlatan Sancak, \"Yaptığımız planlamaya göre Mart\'ın sonuna doğru bu işi tamamen üstlenecek şirket doğmuş olacak. Şu anda zaten hazırlıkları 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık planlamalar yapılıyor. Boş durulmuyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın büyük desteği var. Devletimizin büyük desteği var. Cumhurbaşkanımız zaten ilan etmişti, külliyede bu konuyla ilgili bir o da denetim kurdu. Bizi denetliyor zaten, çok şükür her şeyi denetlediği gibi, bizi de denetliyor. Çünkü bu Türkiye\'nin uluslararası alanda bayrak göstermesi hareketi. Herhangi bir ticari işten öteye bir şey, bir de bu sadece araba yapmak işi değil. Bilgi ve teknolojileri konusunda bu sektörde Türkiye bu uygulamayla birlikte bir iş sektörünü millileştirmiş olacak. Sorunu sadece bir araba olarak düşünmemiz lazım. Çeşitli boyutları var. Bir sektör insanlığın gittiği bir alan, yapay zeka, teknoloji, yazılım, bunların hepsi bir araya gelecek. İşte Türkiye bu adımla buraya adım atıyor\" dedi.

\'HALK BİZE PARASINI VERİR\'

Ethem Sancak, yerli otomobil üretiminin finansmanına ilişkin de, \"Biz finansmanından korkmuyoruz. Biz bunu düzgün anlattığımız zaman bu halk bunun finansmanını üstlenir. Biz son kuruşumuza kadar vereceğiz. Paramız bittiği zaman döneceğiz, halka diyeceğiz ki, bak bu kadar para lazım, bizim paramız bitti. Bu halk bize fazlasını verir\" ifadelerini kullandı.

Sancak, yerli otomobilin Sakarya\'da üretilmesi taleplerine ilişkin de, \"Bana sorarlarsa ben Sakarya\'da olmasını isterim. Sakarya lehine lobi yapacağım, benim bütün her şeyim Sakarya\'da\" diye konuştu.

\'SAVUNMA SANAYİ İŞİNE GİRDİM\'

Soru-cevap şeklinde devam eden programda Ethem Sancak, \"İşe girdik, Allah yardım etti, girişimci olduk. Sağlık sektörüne girdik, onun da en büyük bileşeni olduk. Fakat değişme sürecinde Allah, Tayyip Erdoğan diye bir adam çıkardı önüme. Teoride dinimi öğrenmeye çalışırken, pratik uygulamasını gördüm. Bu bir şanstır. Çünkü şu andaki Müslamanların yaşantısına baksaydım, çok zor dönerdim dinime. İslami teorileri öğrenince bir de somut örneğini görünce karşımda Allah\'a şükür o hızla 7 kere hacca gittim. Şimdi iyi bir Müslüman olmaya çalışıyorum. Şimdi o da dik duruyordu. Emperyalizme karşı, yağmacılara karşı, mazlum milletlerin hak ve hukukları için dik duruyordu. Bu millette ona \'Dik dur eğilme, bu millet seninle\' diyordu. Fakat hamasi bir nutukla dik durulmaz. Eğer savunma sanayiniz yoksa, dik duramazsınız. Onun için bütün işleri sattım, sağlık sektöründe ne işim varsa sattım. Aileden benimle bu yolculuğa çıkmaktan çekinenlere de paralarını verdim ve savunma sanayi işine girdim\" dedi.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu da yerli otomobil üretiminin Sakarya\'da yapılması çağrılarına ilişkin; \"Sakarya\'da otomotiv ve yerli otomotiv denilince büyük bir heyecan var. Sakarya birçok açıdan şanslı, İstanbul gibi, birçok büyük şehre de yakın. Stratejik konum olarak da hem limanımız var, Karasu\'da büyük bir liman. Yan sanayisiyle bu konuda yetişmiş ve tecrübeli insan gücüyle, burası hem de Avrupa\'ya yakınlığıyla, pazarlama noktalarıyla büyük öneme ait\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI