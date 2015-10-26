Yerli otoda Cadillac damgasından sonra yerli uçakta Çin benzerliği

'Yerli otomobil'den sonra 'yerli savaş uçağı'nda da konsept belli oldu. İki yıl önce üç farklı konsept üzerinde çalışmalarını sürdüren TAİ ve Hava Kuvvetleri sonunda çift motorlu uçakta karar kıldı. FX-1’in seri üretimi 2015’te başlıyor. Ancak yerli otomobilde Cadillac markası üzerinden yaşanan 'çalıntı' tartışmaları, bu kez yerli uçak için gündemde. Uçağın prototipi, Çin’in ürettiği J-14'e benzerliğiyle dikkat çekiyor.

‘Milli Muharip Uçak’ üretimi kapsamında TAİ ve Türk Hava Kuvvetleri arasında ilk olarak 2011 yılında başlatılan çalışmalarda yeni bir aşamaya gelindi. Uçağın tek motorlu mu yoksa çift motorlu mu olacağı tartışma konusuydu. Daha uzun menzilli uçuş ve daha fazla silah yükü ile uçabilmesi açısından sonunda çift moturlu FX-1 modeli konsept üzerinde uzlaşmaya varıldığı ortaya çıktı. TAİ’nin yaptığı bir sunumda hedefleri ile birlikte anlatılan uçağın son konsepti hizmete özel belgeler üzerinde de şekli ile belirtilidi.

2023’te ilk uçuş





TAİ’nin yerli savaş uçağınınilk uçuşu ve projenin sonraki hedef safhalarını belirlediği sunumda FX-1 uçağı için 2013 ile 2023 yılları arası sistem geliştirme ve gösterim hedeflerinde tamamlanacağı belirtiliyor. Bu yıllar arasında konsept kararının verileceği ve 2023’ye kadar da teknolojik gelişimin sağlanacağı vurgulanıyor. Uçağın 2023’te ilk kez Türkiye semalarında uçması hedefleniyor.



Testler iki yıl sürecek

TAİ’nin gelişim safhalarına göre yaptığı planlamalara göre, FX-1 ilk kez uçtuktan sonra iki yıllık süreçte, yani 2025 yılına kadar test aşamalarından geçirilecek. Uçağın bu süre içerisinde manevra kalibiliyetlerine ve o günki füze ve hedef ve radar sistemlerine göre donanımları güncellenecek. Uçağın radar ve silah hedef sistemlerinin de tamamen milli olması planlanıyor.



Yerli muharip uçağın test aşamasını geçmesinin ardından 2025 ile 2035 yılları arasında üretim bandına alınarak seri üretime geçilmesi planlanıyor. On yıllık süreç TAİ’nin planlamalarında üretim ve envantere giriş olarak planlandı. Seri üretime geçilen uçağın sonraki yıllarda 30 yıllık bir süreçte harekat ve destek açısından güçlendirilmesi bekleniyor.

F-16’ların yerini alacak

Bu uçağın, Hava Kuvvetleri’nde 1988’den bu yana kullanılan F-16’ların yerini alması planlanıyor. Radara yakalanmayacak olan uçağın tasarımında bu nedenle silahların gövde içinde taşınması tercih edildi.

Çin’in J-14’üne benziyor

Teknoloji ve tasarım alanında Saab firmasından da destek alınan savaş uçağının çizf motorlu konseptinin Çin’in ürettiği J-14 uçağı ile benzerliği dikkat çekti. TAİ’nin ana konsept üzerinde belirlenen FX-1 modeli üzerinde bazı eklemeler ve çıkartmalar yapacağı ve savaş uçağının konseptinin son halinin verileceği belirtildi. Çitf motorlu uçağın üretim aşamasında da motor üretimi alanında Çin’den de destek alınmasının gündemde olduğu belirtildi.