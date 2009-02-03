‘Yerli Matrix’ meşhur etti

Yozgat'ta yaşayan Fatih Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amatör olarak çektikleri "Yerli Matrix" filmi sonrasında, televizyon programlarına davet edildiklerini ve gazetelerde yer aldıklarını söyledi.Tanınmaya başladıktan sonra yerli dizilerden teklifler aldığını belirten Altan, Ekmek Teknesi adlı dizide küçük bir rol alarak, çekim teknikleri konusunda bilgi sahibi olduğunu ifade etti.Altan, "Daha sonra 2005 yılında 'Hoş Geldin Hayat' isimli sinema filminde rol aldım. Arka Sokaklar dizisinin 104 ve 105. bölümlerinde 'Maksut' adlı terörist liderini canlandırdım" dedi.Yozgat'ta 2006-2007 yıllarında "İşte Tiyatro", "Tiyatro Kare" ve "Tiyatro Turca" isimli tiyatro topluluklarını kurduğunu ifade eden Altan, dizi filmlerden kalan zamanında Yozgat'a gelerek Tiyatro Turca'nın mart ayında sahnelenmeye başlayacak "Alo Ölümüzü Öldürdük" isimli polisiye komedi oyunun yönetmenliğini yürüttüğünü kaydetti.Altan, devam eden bazı dizilerde rol alması için teklifler geldiğini belirterek, "Tiyatro ve dizi film çalışmalarımın yanı sıra iki ayrı film senaryosu üzerinde çalışıyorum. Amacım, yazdığım senaryoların hayata geçirilmesini sağlayıp, dizi ve sinema filmlerinde rol alarak, sinema yaşamımı sürdürmek" diye konuştu.