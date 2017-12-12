Yerli Malı Haftası'nda yerli tohumlar market raflarında olacak

İSTANBUL, (DHA)-PERAKENDE sektöründe hizmet veren CarrefourSA, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan \'Yerli Malı Haftası\'na özel reyonlarında cep telefonundan deterjana, sebze ve meyveden bakliyata kadar birçok ürüne yer veriyor. CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin \"Ne lazımsa bu topraklarda\" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, \"Üzerinde yaşadığımız topraklardan çıkan ya da bu topraklarda üretilen her şeyin, büyüyen ve gelişen ekonomimize can kattığı bilinciyle hareket ediyor, yerli mallarını önemsiyoruz. Yerli malına bir hafta değil, her hafta sahip çıkıyoruz\" dedi.

Yerli Malı Haftası kapsamında coğrafi işaretli ürünlerden yerli tohuma, yalnızca CarrefourSA, marketlerinde tüketicilerle buluşan yerli deterjandan ilk kez CarrefourSA marketlerinde satışına başlanan yerli bakliyat ürünlerine ve yerli cep telefonu kadar tüm yerli ürünleri tüketicileriyle buluşturuyor.

\"YERLİ TOHUM RAFLARDA\"

CarrefourSA olarak yerli ürünlere verdikleri değere değinen CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin şunları söyledi: \"Günümüzde hemen her alanda yerli mallarına sahip bir ülkeyiz. Bu ürünlerin devamını sağlayarak tüketicilerle buluşturmalıyız. Bu çerçevede CarrefourSA olarak tüketicilerimize çeşidi bol ve uygun fiyatlı sebze – meyve sunabilmek amacıyla Tarım Kredi Kooperatifi ile ‘Yerli tohum – Taze Mahsul’ projesini başlattık. Proje kapsamında Bursa, Antalya ve Adana’daki üreticilerle sözleşmeli tarım yoluyla anlaşıyor, üretim hacimleri doğrultusunda kendilerine yerli tohum veriyoruz ve bu sayede üretilen taze gıda ve bakliyat ürünlerini reyonlarımıza taşıyoruz. Tarım Kredi Birlik marka kırmızı mercimek, bulgur çeşitleri ve sıra fasulyeyi yalnızca CarrefourSA marketlerinde tüketicilerle buluşturuyoruz. Sadece taze gıdada değil, gıda dışı ürünlerde de yerli malını destekliyoruz. Bu çerçevede bor madeninden üretilen Türkiye’de bir ilk olan yerli deterjanı ile ülkemizin yerli teknoloji markası cep telefonlarını da reyonlarımızda tüketicilerimizin beğenisine sunuyoruz. CarrefourSA olarak yerli mallarına sadece bir hafta değil, her hafta reyonlarımızda yer vererek sahip olduğumuz mirası gelecek nesillere aktarmak için çabalıyoruz.”

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