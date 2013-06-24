T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Yerli lazer silahı geliyor

TÜBİTAK, lazer silahı yapmak için çalışmalara başlayacak. Bakan Ergün, projeye yüksek bütçeli destek verileceğini söyledi.

24 Haziran 2013 13:14

İlk kez ABD'de üretilen ve insansız hava araçlarının düşürülmesini, gemilerin etkisiz hale getirilmesini sağlayan Lazer Silah Sistemi (LaWS), diğer ülkeleri de harekete geçirdi. Rusya, Çin, İsrail ve Almanya'dan sonra Türkiye de lazer silahı üretmek için düğmeye bastı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, TÜBİTAK Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu’nun (SAVTAG)öncülüğünde başlatılan çalışmalarda lazer silah geliştirecek yüksek bütçeli projelerin destekleneceğini ifade etti. Kurum, 1007 Programı kapsamında Yüksek Güçlü Lazer Silah Sistemi (YGLSS) geliştirilmesi için 24 Mayıs’ta çağrıya çıktı. Ergün, müşteri kurumun Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge ve Teknoloji Dairesi olduğu çağrı kapsamında üniversiteler, özel kuruluşlar ve kamu Ar-Ge kuruluşlarının ‘Proje Yürütücüsü’ olarak yer alabileceğini ifade etti. Ergün ‘Proje Yöneticisi Kuruluş’un ise proje sonunda kullanılabilecek 2 adet yüksek güçlü lazer silah sisteminin istenen teknik özelliklerde üretilmesinden sorumlu olacağını dile getirdi.

ETİKETLER

tübitaklazersilah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24