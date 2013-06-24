Yerli lazer silahı geliyor

İlk kez ABD'de üretilen ve insansız hava araçlarının düşürülmesini, gemilerin etkisiz hale getirilmesini sağlayan Lazer Silah Sistemi (LaWS), diğer ülkeleri de harekete geçirdi. Rusya, Çin, İsrail ve Almanya'dan sonra Türkiye de lazer silahı üretmek için düğmeye bastı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, TÜBİTAK Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu’nun (SAVTAG)öncülüğünde başlatılan çalışmalarda lazer silah geliştirecek yüksek bütçeli projelerin destekleneceğini ifade etti. Kurum, 1007 Programı kapsamında Yüksek Güçlü Lazer Silah Sistemi (YGLSS) geliştirilmesi için 24 Mayıs’ta çağrıya çıktı. Ergün, müşteri kurumun Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge ve Teknoloji Dairesi olduğu çağrı kapsamında üniversiteler, özel kuruluşlar ve kamu Ar-Ge kuruluşlarının ‘Proje Yürütücüsü’ olarak yer alabileceğini ifade etti. Ergün ‘Proje Yöneticisi Kuruluş’un ise proje sonunda kullanılabilecek 2 adet yüksek güçlü lazer silah sisteminin istenen teknik özelliklerde üretilmesinden sorumlu olacağını dile getirdi.