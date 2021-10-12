Yerli Koronavirüs aşısı "TURKOVAC"ın ara sonuçları açıklanacak; acil kullanım onayı için başvuruda bulunulacak

Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yerli aşı "TURKOVAC"ın gönüllülerle yürütülen Faz 3 aşamasına ilişkin ara sonuçların kısa süre içinde açıklanması planlanıyor. Ara sonuçların açıklanmasının hemen ardından TURKOVAC için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) acil kullanım onayı başvurusunda bulunulacak.

Bu sürecin de olumlu sonuçlanması durumunda aşının seri üretimine geçilecek. Sağlık Bakanlığı, TURKOVAC'ın seri üretiminin Türkiye'de iki tesiste yürütülmesini planlıyor. Aşının en geç yıl sonunda kullanıma sunulması hedefleniyor.

Öte yandan yine gönüllülerin katılımıyla TURKOVAC ve CoronoVac aşılarının 3. doz (rapel) etkinliklerinin kıyaslandığı klinik çalışmanın sonuçlarının da Faz 3 ile eş zamanlı bir dönemde açıklanması öngörülüyor.

Çalışmalar 11 aydır sürüyor

Türkiye Koordinatörlüğünü Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal'ın yürüttüğü yerli aşı, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin başında olduğu Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli ekip tarafından geliştirildi. Yerli aşının ilk aşaması olan Faz 1 çalışmaları, 5 Kasım 2020'de devreye alındı.