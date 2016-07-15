Yerli kömüre teşvik, ithal kömüre ek vergi yolda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğalgazla birlikte ithal kömürün de kurulu güç içindeki payını belli bir dönemde düşürmeyi, yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı santralların payını da artırmayı hedefliyor. Enerji yönetimi, yerli kömüre dayalı elektrik üretim santral yatırımlarını alım garantileri dahil bazı yöntemlerle teşvik edecek. İthal kömürde ise fon ya da ek vergi gibi yöntemlerle birim maliyetler artacak

Habertürk'ten Oya Aydilek'in haberine göre, buna göre, yerli kömüre dayalı elektrik üretim santral yatırımları alım garantileri dahil bazı yöntemlerle teşvik edilecek. İthal kömür, fon ya da ek vergi gibi birim maliyetleri artıracak benzeri bazı yöntemlerle frenlenecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) nisan ayı elektrik sektörü raporuna göre, Türkiye’nin elektrikte kurulu gücü yaklaşık 74 bin megavat düzeyinde bulunuyor. İthal linyit santrallarının kurulu güç içindeki payı, 6 bin 64 megavatla yüzde 8.22. Bu santralların elektrik üretimindeki payı da yüzde 13-14 aralığında seyrediyor.