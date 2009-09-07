Yerli klasikler hep satıyor

Kitapları son 5 yılda 600 binden fazla satan Orhan Kemal başta olmak üzere, eserleri klasikleşmiş yerli yazarların romanları okurlardan büyük ilgi görmeye devam ediyor. Yayıncılar bu ilgiyi kitapların okullarda okutulmasına, televizyon uyarlamalarına ve yeni baskılara bağlıyorlar.





Yaşarken değeri tam ola rak bilinmeyen ve kitapları çok satmayan önemli yazarlarımız aramızdan ayrıldıktan yıllar sonra, okurlar tarafından yeniden keşfediliyor. Üstelik yerli klasikler için çok yaygın tanıtım kampanyaları yapılmıyor.



Yazarlarıyla söyleşi yapmak, ekrana çıkartmak da mümkün değil. Buna karşı yerli klasikler bir bakıma ‘gizli çok satan kitaplar’ arasında.



Yeni kapaklar



Yayınevleri romanların çok satmasını ilköğretim okullarıyla liselerde okutulmasına kitapların yeni yayınevlerinden yeni kapaklarla çıkmasına ve klasiklerin televizyon dizilerine uyarlanmasına bağlıyorlar. Kitapları son beş yıl da 600.000’den fazla satan Orhan Kemal listenin birinci sırasında. Sadece ‘Cemile ’ kitabı 150.000 satan yazarın ‘Murtaza ’, ‘Bereketli Topraklar Üzerinde’ gibi diğer klasikleşmiş kitaplarıda çok satıyor ve ‘Hanımın Çiftliği ’ televizyon dizilerine konu oluyor.



Listedeki diğer dikkat çeken yazar ise Yakup Kadri Karaosmanoğlu. ‘Yaba n’ ve ‘Kiralık Konak’ kitapları son 5 yıl da 200.000 satarak en çok okunan kitapların arasına girmiş durumda.

Hiç bir romanı televizyon dizisi olmayan, Oğuz Ata y’ın üç romanı ise son 5 yılda 50 bin den fazla sattı. 724 sayfalık ‘Tutunamayanlar’ 31.500 satışıyla Atay’ ın en çok okunan kitabı.



100 binlik satışlar



2006 yılında kitapları İthaki Yayınevinden çıkmaya başlayan Kemal Tahir’in ünlü kitapları da 50 bin civarında bir satışa ulaşmış durumda. En çok satan kitabı ise TRT tarafından dizi olarak uyarlanan ‘Esir Şehrin İnsanları’. ‘Aşk -ı Mem nu ’nun ya zarı Halid Ziya Uşaklıgil iki kitabıyla 130 bin, Halide Edip Adı var ise dört kitabıyla 120 bin gibi bir çok çağdaş yazarın ulaşmakta zorluk çekeceği satış rakamlarına ulaştılar.





