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Ekonomi

Yerli kirazın kilosu 85 liradan

"Yeni çıktığı için cep yakıyor"

25 Nisan 2017 15:15

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde geçen hafta ilk hasadı yapılan yerli kirazın kilosu, Bursa'daki manav tezgahlarında 85 liradan satılıyor. 

NTV'de yer alan habere göre Manisa'da geçen hafta ilk hasadı yapılan ve kısa sürede Türkiye'deki pek çok manavın tezgahında satışa çıkan yerli kiraz, fiyatı pahalı olduğundan gramla satılıyor.

Çekirge semtindeki bir manavda çalışan Osman Özçivi, kirazın tezgahın en pahalı ürünü olduğunu söyledi. Özçivi, ''Yılın ilk yerli kirazı tezgahlarımızda yerini aldı. Şimdilik yeni çıktığı için fiyatı cep yakıyor. Biz de zaten bu yüzden 350 gramlık kirazı 30 liradan satıyoruz. Kilogram fiyatı 85 lira" diye konuştu. 350 gramlık paketlerde ortalama 60 tane kiraz bulunduğunu belirten Özçivi, ''Şu anda yeni çıkması ve ilk ürün olmasından ötürü kirazlarımız çok pahalı fakat yaklaşık bir ay içinde tıpkı erik gibi normal fiyat seviyesine inecektir'' diye konuştu.

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kirazkilosu 85 liragramManisaŞehzadelerBursa

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