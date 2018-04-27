Yerli kanser ilacı üretimi için start verildi

İSTANBUL, (DHA) SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi ile VSY Biyoteknolojifirması arasında yerli kanser ilacı üretimine yönelikişbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında VSY Biotechnologyfirması, Pendik’te 55,7 dönümlük araziye kurulacak olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti’ndekansere karşı yeni bir biyoteknolojik molekül olan “Varlımab”ı ve birçok biyoteknolojik ilacı üretecek.

VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, yeni projelerden heyecan duyduklarını ifade ederek; “Uzun soluklu bir çalışma ile geliştireceğimiz yepyeni bir ajan molekül sayesinde kanserin üzerine gideceğiz” dedi. Sağlık biyoteknolojisi alanındaki birikim ve deneyimlerini bu yeni biyoteknolojik molekül üretiminde kullanacaklarını belirten Dr. Varlıbaş, “Varlimab”a ilişkin şu bilgileri verdi:

“Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 2018 Raporu’na göre, 2015 yılında 8,8 milyon kişinin ölüm nedeni kanserdir. Dünyada 6 kişiden biri kanser nedeniyle ölmektedir. Amerikan Kanser Derneği’nin yayınladığı Kanser Atlası’nda Türkiye’de her yıl 148 bin civarında yeni vakanın çıktığı ve 91 bin 800 kansere bağlı ölümün gerçekleştiği kayıtlı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2017 verilerine göre Türkiye’de ise her 5 ölümden birinin nedeni kanser. VSY Biotechnology olarak soruna çözüm bulmak, insanların sağlığına katkı sağlamak üzere yenilikçi ilaç projemizi hayata geçiriyoruz.”

PROF. DR. CEVDET ERDÖL: “PROTOKOL, YERLİ SAĞLIK BİYOTEKNOLOJİSİ HEDEFLERİ BAKIMINDAN BİR MİLATTIR”

Konu Hakkında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ise şu açıklamalarda bulundu:

“Ülke olarak yılda yaklaşık 20 milyar lira civarı tıbbi sarf malzemesi, 25 milyar lira civarı ilaç harcaması yapıyoruz ve bu harcamaların yüzde 60’ı maalesef ithal. Yakın bir zamanda projelendireceğimiz Sağlık Teknokenti’mizde özellikle ithalat-ihracat dengesi itibarıyla cari açığa olumsuz katkı yapan ilaç ve sağlık harcamaları alanında ithalatı azaltmaya, yerli üretimi teşvik etmeye yönelik teknolojik çalışmalar yapacağız. VSY Biotechnology ile imzaladığımız bu protokol üniversitemizin yerli ilaç, yerli sağlık biyoteknolojisi hedefleri bakımından bir milattır. Bu protokol ile üniversite olarak kendi ilacını üretebilen, kendi aşısını yapabilen ve kendi tıbbi teknolojilerini üretebilen bir Türkiye sürecine dahil olduk. Yerli ve milli sağlık yazılımları, aşı çalışmaları, ilaç üretimi, sağlık danışmanlık hizmetleri ve biyo-medikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirmeye yönelik ‘bende varım’ diyen babayiğitlere kapımız sonuna kadar açık.”

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