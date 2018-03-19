'Yerli Jason Statham' şöhretin kapısını araladı

Antalya'da, dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Jason Statham'a benzerliğiyle dikkati çeken otomobil tamircisi İsmail Yıldırım, yakında vizyona girecek bir filmde rol alarak oyuncu olma hayalini gerçekleştirmek için ilk adımını attı.

Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi'nde yaşayan ve "Taşıyıcı" serisi filmleriyle bilinen ünlü oyuncu Statham'a benzerliği nedeniyle "Yerli Jason" olarak tanınan 38 yaşındaki Yıldırım, oyunculuk yolundaki mücadelesinin ilk meyvesini aldı.

Seyirciyle 6 Nisan'da buluşacak "Karımı Gördünüz mü?" isimli filmde ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Yıldırım, rolü küçük olsa da bir film setinde yer almanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Filmin kadrosuna, bir tesadüf eseri dahil olduğunu belirten Yıldırım, "Filmin başrol oyuncularından Peker Açıkalın, filmin yönetmeniyle anlaşma yapmak üzere Adrasan'daki bir restoranda buluşmuşlardı. Açıkalın ile restoranda tesadüfen karşılaştık. Beni daha önce bilmiyormuş. Jason Statham'a benzerliği o da fark etti ve filminde oynamamı teklif etti." dedi.

Filmde Açıkalın'ın yanındaki bir adamını canlandırdığını kaydeden Yıldırım, çekimlerin oldukça neşeli geçtiğini ifade etti.

"Gerçek Jason Statham olduğumu sananlar oldu"

Sahnelerin çoğunun bir otelde geçtiğini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Oteldeki özellikle yabancı turistlerden yoğun ilgi gördüm. Gerçek Jason Statham olduğumu sananlar oldu. Birçok turist benimle fotoğraf çektirdi. Oyuncu olma hayalimi gerçekleştirmek için ilk adımımı attım. İlk defa kendimi beyaz perdede göreceğim. Heyecanlı ve mutluyum, güzel bir duygu."

AA'nın daha önce multimedya formatında hazırladığı özel haberiyle tanındığını, daha sonra çıktığı televizyon programlarıyla tanınırlığının arttığını vurgulayan Yıldırım, sosyal medyayı da sık sık kullanmaya başladığını dile getirdi.

"En büyük hayallerimden biri Jason ile tanışmak"

Sosyal medya üzerinden benzetildiği Statham'a ulaşmaya çalıştığını anlatan Yıldırım, "En büyük hayallerimden biri Jason ile tanışmak. Şu an onun yanına gitme imkanım yok ama Türkiye'ye gelirse bir araya gelmeyi çok istiyorum. Belki ileride aynı filmde rol alırız. Bu benzerlik büyük film şirketlerinin dikkatini çekecektir. Kardeşi olarak aynı filmde oynayabilirim." diye konuştu.

Statham gibi aksiyon filmlerinde rol almak için spor yapmaya devam ettiğini belirten Yıldırım, komedi ve dram filmlerinde rol alabileceğine işaret etti.