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Kültür-Sanat

Yerli James Bond öldü

Türk sinemasının emektar oyuncularından Orhan Günşiray 79 yaşında hayatta veda etti.

28 Ağustos 2008 03:00

Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı. Türk sinemasının emektar oyuncularından Orhan Günşiray hayatını kaybetti. Günşiray, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

Tophane Sanat Okulu mezunu olan Günşiray, ticaretle uğraşırken, 1950 yılında “Adalar Erkek Güzeli” seçilmesinin ardından sinemacıların ilgisini çekti. 1959 yılında “Lejyon Dönüşü” filmiyle sinemaya adım atan Günşiray, “Fosforlu Cevriye” filmiyle ünlendi.

1959-1966 arası Türk sineması serüven filmlerinin en tipik oyuncusu oldu. Özellikle James Bond tipini Türk sinemasında ilk kez canlandıran Günşiray yapımcılık alanında da yer aldı.

Oyunculuğunun yanısıra yönetmen Atıf Yılmaz ile birlikte “Yerli Film”i kuran Günşiray, “Dolandırıcılar Şahı” ile “Sırat Köprüsü” filmlerini çevirdi.

1970 sonrası bir yıl kadar ses sanatçılığı ve gazinoculuk yapan Orhan Günşiray, sinemadan kopamayarak aralıklarla da olsa 2006 yılına kadar birçok filmde rol aldı.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Mahir Günşiray’ın babası da olan Günşiray 8 kez evlendi.

Günşiray 2002’de bir gazeteye verdiği röportajda yıllar önce MİT için de çalıştığını itiraf etmişti. (NTVMSNBC)

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