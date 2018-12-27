Yerli İnsansız Hava Aracı ANKA, yerli motor ile uçtu

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, yerli İnsansız Hava Aracı Anka\'nın, geliştirilen PD-170 isimli yerli motor ile ilk uçuşunu gerçekleştirildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gelişmeyi duyuran Demir, ANKA\'nın -10 derecede yaptığı uçuşa ilişkin görüntüleri de paylaştı. Demir yaptığı açıklamada, \"Yerli İHA\'mız ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. -10 derece soğuğa rağmen dün geceden beri çalışıp ülkemizi bir alanda daha bağımsızlığa kavuşturan TUSAŞ, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) ve SSB personeline teşekkür ederim. Hayırlı olsun\" dedi.

\"ANKA\"NIN ÖZELLİKLERİ

Savunma Sanayi Başkanlığı\'nın resmi internet sayfasında yerli İnsansız Hava Aracı ANKA\'ya ilişkin şu bilgilere yer verildi; \"ANKA Projesi ile ilk aşamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin keşif, gözetleme, hedef, teşhis ve tespit ihtiyacını karşılamak üzere ihtiyaç duyulan milli bir İHA Sisteminin geliştirilmesi amaçlanmıştır. TUSAŞ (TAI) firması tarafından yürütülen projenin bu ilk aşamasında ihtiyaç duyulan özellikleri karşılayan Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı (MALE-Medium Altitude Long Endurance) sınıfı prototipler üretilerek teslim edilmiş ve projenin ilk aşaması tamamlanmıştır. Projenin devam eden aşamasında ise İnsansız Hava Aracı Geliştirme Programı kapsamında altyapısı elde edilmiş olan insansız hava araçlarının seri üretimi amaçlanmaktadır. Gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerine yönelik geliştirilmekte olan ANKA-S Sistemi, 200 kg faydalı yük kapasitesi ile 30,000 ft irtifa - 24 saat uçuş süresi yeteneklerine sahiptir.\"

Görüntü Dökümü

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ANKA\'nın uçuşundan görüntü

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Haber: Birkan YILDIZ / ANKARA,(DHA)