-Yerli insansı robot görücüye çıktı KONYA (A.A) - 04.09.2011 - Konya'da bir yazılım firmasınca yaklaşık 2 yıldır yürütülen AR-GE faaliyetleri sonucunda, insan görünümünde, sorulara cevap verebilen, sesli komutları yerine getirebilen, matematiksel işlemleri yapabilen, insan kas sistemini ve hareketlerini taklit etme yeteneğine sahip robot geliştirildi. Merkezi Konya'da bulunan Akınsoft Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın, firmalarının 120'yi aşkın yazılım arşiviyle Türkiye'nin en büyük yazılım şirketi olduğunu, ürettikleri bu yazılımları 12 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi. Akın, 1995'te kurulan firmalarının hedeflerinden birinin de robot çalışmaları olduğunu belirterek, bu kapsamda 2009'da robotik teknolojileri konusunda araştırmalar yapmak üzere laboratuvar kurduklarını, burada AR-GE faaliyetlerine başladıklarını bildirdi. ''Akıncı-1'' adını verdikleri robotun, bir insanın figürlerini yapabilecek şekilde kas yapısına sahip olduğunu belirten Akın, şunları kaydetti: ''Bu robotun kas sistemlerini kendi çizimlerimiz ve projelerimizle geliştirdik. İnsanların yapabildiği hassas hareketler hariç ana hareketlerin birçoğunu yapabiliyor. İnsan kas sistemini ve hareketlerini birebir taklit etme yeteneğine sahip robotumuz, duyma ve konuşma eylemini gerçekleştiriyor. Birtakım komutları, verileri sesli algılayıp sorularımıza cevap verebiliyor. Matematiksel işlemleri çözümleyebiliyor. Şekilleri ve renkleri tanıyıp ayırt edebiliyor. Çeşitli figürel hareketleri yerine getirebiliyor. Robotta yürümeyi gerçekleştirecek kas yapısına sahibiz, ancak denge konusunda sıkıntılar yaşadık. Bu nedenle yürüme eylemini yürüme bandında gerçekleştiriyor. Ancak ilerleyen zamanlarda tam yürüme hareketini gerçekleştirecek hale getireceğiz.'' Akın, robotun tüm imalatında yerli malzemeleri kullandıklarını, tümüyle bir Akınsoft ürünü olduğunu belirtti. Geliştirdikleri insansı robot için bugüne kadar yaklaşık 1 milyon lira harcadıklarını ifade eden Akıncı, 5 yıllık yatırım planı olarak bu robot için toplam 10 milyon liralık yatırım planladıklarını bildirdi. Akın, hedeflerinin robotu, yapacakları 9 milyon liralık yatırımla daha da geliştirerek 2015'te piyasaya sunmak olduğunu kaydetti.