Yerli içkiye vergi indirimi geliyor



Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, şarap ve rakı dahil olmak üzere yerli içkiye indirim getirecek Bakanlar Kurulu kararnamesinin bir hafta içinde çıkacağı müjdesini verdi.



Yabancı içkide ÖTV indirimi konusunda Maliye Bakanlığı’nın gerekli talimatları verdiğini açıkladı Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) seçimli genel kurulunda Turizm ve Kültür Bakanı Ertuğrul Günay sektörü müjde yağmuruna tuttu. Başkanlık koltuğunu Turgut Gür’e bırakan Murat Dedeman “Destek beklerken tek bir kararın bile çıkmamasının üzüntüsü içindeyiz” derken ardından söz alan Bakan Günay, yerli ve yabancı içkilerde indirim demek olan düzenlemelerin bu hafta içinde çıkacağını söyledi. Bakanın açıklamaları, şubat ayından beri beklentide olan turizmciler tarafından az da olsa temkinli karşılandı.



Kararname hazır



Günay, İstanbul’a gelmeden Bakanlar Kurulu’nda imzada olan kararnameye göz attığını ve iki bakanın imzası dışında tüm imzaların tamamlanmış olduğunu belirterek, “Bir haftaya kadar yerli içkide fiyat indirimi geliyor. Rakıya AB mevzuatına dönük olarak bir koruma da uygulanacak” dedi.



İthal içkilerde de ÖTV indirimi konusunda Maliye Bakanı’nın talimat verdiğini söyleyen Günay, bu konuda Başbakan Tayyip Erdoğan’ın da talimatı olduğunu kaydetti. Günay, “ÖTV indirimi ile kaçak içki olayının çözüleceğine inanıyorum” dedi.



Yerli turizmi canlandırmak üzere bu yıl okulların daha geç açılması yönünde taleplerinin de ‘olur’ aldığınıanlatan Günay bu yıl okulların 8 Eylül yerine 28 Eylül’de açılacağını ifade etti ve“Bütün eylül bizim” diye konuştu. Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan’ın da turizmcilerin KOBİ olarak kabul edilmesi yönünde çalışması olduğunu anımsatarak, sözlerine şöyle devam etti: “Bazı şirketlerin KOBİ kapsamına alınması ve onlara sağlanan kredilerden yararlanmaları gündemde. Yine turizmcilerin ihracatçı olarak kabul edilmesinde de görüş birliği var. Bu konudaki kararname da önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu’na gönderilecek.Tüm bunlar bu ay içerisinde tamamlanmış olacak. Turizm sektörü bizim çok önemsediğimiz bir alan. Kırılmadan devam etmemiz gerekiyor.”



Turizmci temkinli



Bakanın müjdeli haberlerinin ardından görüştüğümüz TYD’nin o an itibarıyla eski başkanı Murat Dedeman ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Ahmet Barut açıklamaların sevindirici olduğunu dile getirirken, “Şubat ayında bekliyorduk. Çıksın ondan sonra görüş” değerlendirmesinde bulundu.

