Yerli film zaferi





T24- Kendi filmlerini izlemede bugüne kadar Avrupa’nın lideri olan Fransa, bu koltuğunu son 7 yılda büyük bir ivme yakalayan Türk sinemasına bıraktı. 4 yıldır ‘kendi filmini izleme liderliği’ni Fransa’dan alan Türkiye’de, hasılatlar da son 7 yılda 110 milyon lira artarak, yaklaşık 70 milyondan 184 milyon TL’ye dayandı.



Eyyvah eyvah 2 geçen yılın, Babam ve Oğlum 2005'in en çok izlenen filmiydi





Hürriyet'in haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Doç. Dr. Abdurrahman Çelik, 2005 yılından bu yana Türk sinemasının büyük bir büyüme yakaladığını, Türkiye’nin Avrupa’nın lider ülkesi konumuna geldiğini bildirdi. Çelik, “2005 yılında Türk sinemasının gişe hasılatı 177.5 milyon TL iken, 2011 yılı sonu itibariyle 398.5 milyon TL olmuştur. Buna paralel olarak Türk filmlerinin hasılatı 69.8 milyon TL’den, 183.7 milyon TL’ye çıktı. Kendi filmini izleyen seyirci oranına baktığımızda Avrupa’da Fransa hep liderken, son 4 yıldır liderliği Türkiye almıştır. Avrupa’da en çok kendi filmini izleyen ülke Türkiye’dir” dedi.





Hedef 2023 yılında ilk 10’a girmek





2005 yılından bu yana Türk sinema sektöründeki gelişmeleri Hürriyet’e değerlendiren Çelik, şunları söyledi: “Türkiye kültür üretiminde stratejik olarak başta sinema sektörü, müzik sektörü ve güzel sanatlar alanlarıyla dünya yaratıcı ekonomisi içerisinde şu an 17. sırada. Hedef 2023 yılında ilk 10’a girmek. Bunun için de telif hakkı temelli endüstriler için gerekli bazı yasal düzenlemeler yapılarak bu alanın gelişmesi sağlanabilir. Türk sinemasında 2005 yılından itibaren yeni dönem başladı. İlk defa Türkiye’de sinema sanatı ve üretimini destekleyen kanun çıkartıldı. Bu kanun tamamen sektörün tüm taraflarınca hazırlandı. Yürürlüğe girdiği andan itibaren destek miktarı, sinema sektörüne ayrılan kaynakta artış meydana geldi.”





Yılda ortalama 70 film vizyonda





“2005’ten önceki Türk sinemasını değerlendirecek olursak, kamu kaynağı ancak toplamda 400 bin dolar civarındaydı. 1994-2004 arasında ortalama yılda 12 Türk filmi vizyona girerdi. Sektöre yeni kazandırılan yönetmen ve sektör çalışanı sayısı yok denecek kadar azdı. 2005 yılında yapılan ilk destekle beraber 2005 yılında 27 Türk filmi vizyona girdi. Son 3 yılda ise ortalama yılda vizyona giren film sayısı 70. Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye’de son dönemde en önemli rakamlardan birisi de seyirci sayısındaki artış. Bunun aynı zamanda toplam ciroya da etkisi çok büyük.”





Avrupa’da en hızlı biz büyüyoruz





“2005 yılında Türk sinemasının gişe hasılatı 177.5 milyon TL iken, 2011 yılı sonu itibariyle 398.5 milyon TL olmuştur. Buna paralel olarak Türk filmlerinin hasılatı 69.8 milyon TL’den, 183.7 milyon TL’ye çıktı. Bu da gösteriyor ki, Türk sinemasında son 7 yılda gelinen nokta Avrupa’da en hızlı büyüyen ve yıllık ortalama artış oranı itibariyle film sayısı artan bir sinema sektörüne sahip olmuştur.”





923 milyon TL hasılat





Telif Hakları Genel Müdürü Doç. Dr. Abdurrahman Çelik, Türk sinemasının performansı konusunda da şu bilgileri verdi: “2005- 2011 arasında bakanlık desteklerinden faydalanan 120, Türkiye’de 356 Türk filmi vizyona girdi. Türk filmleri, 300 civarında ulusal ve uluslararası ödül aldı. Türkiye son dönemde hem sinemasıyla hem dizi filmleriyle Balkanlar, Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri başta, 76 ülkede ‘izlenen’ ülke durumuna geldi. Dizi filmlerin ve filmlerin yurtdışında izleyicilerle buluşmasının en önemli katma değerlerinden bir tanesi de ülkemizde üretilip yurtdışına ihraç edilen ürünlerin pazarlanma ve tanıtımına katkı sunmuştur.”



2011’in en çok izlenen filmleri



2011 yılının gişe ve seyirci rekorunu “Eyyvah Eyvah 2” kırdı. Filmi 3 milyon 947 bin 988 kişi izledi. “Aşk Tesadüfleri Sever” 2 milyon 418 bin 90 seyirciyle ikinci, “Kurtlar Vadisi: Filistin” 2 milyon 28 bin 57 seyirciyle üçüncü, “Allah’ın Sadık Kulu: Barla” 1 milyon 988 bin 122 seyirciyle dördüncü sırada yer aldı.