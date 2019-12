Yerli diziler içimizdeki biniciyi şaha kaldırıyor

Yıllarca sınırlı bir kesime hitap eden binicilik sporu, son yıllarda yerli dizilerin de etkisiyle daha geniş bir kitleye hitap eder hale geldi. Binicilik sporunun geniş kitlelere yayılmasından memnunluk duyduklarını belirten tesis işletmecileri ve eğitmenler gördükleri ilgiden oldukça hoşnut. Eğitmenler, binciliğin yaygınlaşmasında televizyonun etkisinin göz ardı edilemeyeceğini söylüyor. Örneğin ‘Binbir Gece’ adlı dizide başkarakterler Onur ve Şehrazat sık sık at biniyor. Bu görüntülerden etkilenen nice Onur ve Şehrazat’lar da soluğu binicilik kulüplerinde alıyor.



‘Asi’ dizisinde Asi ve Demir’in at üstünde başlayıp, at üzerinde sürüp giden ve nikâh masasında sonlanan, gurur yüklü aşk hikâyeleri de bir başka motivasyon konusu. Dizi karakterlerinin en gergin anlarında adeta bir meditasyon seansına gidercesine atlarının üstlerine atlamaları ise, hikâye olmaktan çok öte, bilimsel bir gerçek.



‘Halit önerince senaryo değişti’



Biniciliğin her yaşa uygun bir spor olduğunu söyleyen Pegasus Binicilik Kulübü eğitmenlerinden Cengiz Güngör, aynı zamanda Binbir Gece Dizisi’nin danışmanlarından.

Dizi öncesi de Halit Ergenç’in binicilik öğretmenliğini yapan Güngör, “Halit, dizide zengin bir işadamını canlandıracaktı. Bunun için yönetmen tenis oynamasını istemiş. Bir iki kortlara gidip, tenis öğrenmeyi denemiş ama kıvıramayacağını anlayınca aklına ben gelmişim. Yönetmene, yıllardır binicilik eğitimi aldığını, tenis sahneleri yerine, at sahnelerinin olmasını teklif etmiş. Bu önerisi kabul edildiğinde, Pegasus’a geldiler. Bergüzar Korel’i de burada ben eğittim. Dizinin bütün at çekimleri burada gerçekleştiriliyor. Ben de danışmanlığını yapıyorum. Binbir Gece’nin ardından başka dizi çekimleri için de bize geldiler. ‘Dolu Dizgin Yıllarda’ burada çekildi. Sonrasında reklam filmi çekimi için geldiler. Eskiden tavla şampiyonalarının bile haberleri verilirken, binicilik şampiyonaları basında yer almazdı. Diyebilirim ki bu dizilerle birlikte, bize olan ilgi arttı. Ve haberlerde bizden bahsedilir oldu” diye konuşuyor.



‘Gülben Ergen selülitlerinden kurtuldu’



Rol modeller, at üstüne binen bir hayli fit kadınlar ve erkekler. Kiloluların ata binemeyeceğine dair mevcut kanının yanlış olduğunu söyleyen Güngör: “Her vücut tipinde kişi binicilik yapabilir. Eğer normal hayatta spor yapan biri değilseniz, başta kondisyonunuz düşük olduğu için ata binmeye 15 dakika bile dayanamayabilirsiniz. Kilonuz fazlaysa bu sizi daha da zorlayabilir. Ama kilolu olmanız başlı başına ata binmeniz için engel değil. Sadece sizi taşıyabilecek at lazım. Benim 115 kiloluk öğrencim var. Üstelik at biniciliği kilo vermek için de çok faydalı bir spor” diyor.



“Gülben Ergen de öğrencim. Buraya ilk geldiğinde ata binmeyi bilmiyordu. Azmetti ve kısa sürede bayağı da başarılı oldu” diyen Güngör, Ergen’in at binerek selülitlerinden kurtulmayı hedeflediğini ve bunu başardığını da iddia ediyor.