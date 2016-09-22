Yerli cep telefonlarına 12 taksit imkânı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kredilere ve kredi kartlarına yönelik yeni düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni düzenlemeyle iç pazarı canlandırmayı hedeflediklerini belirten Tüfenkci, "Cari açığı düşürmek istiyoruz. İthal ürünlere değil, yerli cep telefonlarında 12 taksit yapılabilecek" ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, kredi kartı borçlarında yapılandırmanın 72 aya kadar çıkarıldığını duyurmuştu. Tüketici kredilerinde de azami vade sayısının 48 aya çıkarıldığını belirten Başbakan, "Gıda alışverişlerinde taksit imkânı olmayacak. Gıdada taksit geleneğimizde yok" demişti.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Bakan Tüfenkci, İç pazarı canlandırmak ve cari açığı düşürmek istiyoruz. İthal ürünlere değil, yerli cep telefonlarında 12 taksit yapılabilecek. Gıdadaki fiyat artışını önlemeyi amaçlıyoruz" ifadesini kullandı

