Yerli 'Brokeback Mountain'

T24- En iyi yönetmen dahil 3 Oscar ödülü kazanan "Brokeback Mountain" filminin bir benzeri Türkiye'de yaşandı.



Ankara 3. Aile Mahkemesi'nde açılan boşanma davası dosyasına yansıyan ilişkide, genç kadın bir süre sonra kariyerini geliştirmek için ABD'ye gitti. Eşi E.A.'yı da yanına aldı.



G.A. bir yandan okuyup, bir yandan da çalışarak iş bulamayan ve zamanını bilgisayar başında geçiren kocasına baktı. Bir gün iş yerinden erken çıkan genç kadın eve geldiğinde eşinin evde olmadığını, bilgisayarın ise açık olduğunu fark etti.



Bilgisayarda kocasının, çocukluk erkek arkadaşı A.S.'ye, "Kokunu özledim senin kazağınla yatıyorum" şeklinde mesajlarını görünce şok oldu !



Aynı günlerde genç kadın ortak arkadaşlarından, eşinin gay barlara gittiğini de öğrendi. Çift bir süre sonra Türkiye'ye döndü. Türkiye'de yaşamaya başlayan çift arasında sorunlar yaşanmaya başladı. Türkiye'ye döndükten sonra kocasının erkek arkadaşı daha çok zaman geçirmeyi tercih edince kadın, eşinin erkek arkadaşı A.S.'nin karısı C.S. ile de tanıştı. Bu sure içinde iki koca sık sık "İhale var, biz il dışına çıkıyoruz" diyerek, birlikte seyahate gittiler. Bu durumdan rahatsız olan A.S.'nin eşi C.S., F.T.'ye, "Yoksa bunlar gay mi?" diyerek şüphesini ortaya koydu. İki kadın, eşlerinin bilgisayarlarında, kocalarının birbirlerine yazdıkları e-mailler, MSN konuşmaları ile sevgili olduklarına dair kanıt içeren fotoğrafları bulunca, boşanma davası açtı.





Cinsel ilişki istemiyor

Genç kadın, dava dilekçesinde cinsel ilişki isteğinin kocası tarafından yerine getiremediğini belirterek, 250 bin TL maddi ve 800 bin TL manevi tazminat ile 5 bin TL de tedbir ve yoksulluk nafakası istedi.

Dosya için ABD'den tanıklar bile dinlendi. İki yıl süren dava sonrasında mahkeme, kocanın evlilik birliğinin temel gereklerini yerine getiremediği gerekçesiyle çifti boşadı, kocayı nafaka ve tazminata mahkum etti. Hakim Çetin Durak davanın evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki nedenine dayalı boşanma davası olduğuna dikkat çekerek 'Kişilik hakları zedelendi' dedi