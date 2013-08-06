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Ekonomi

Yerli boya firması, İtalyan markayı satın alıyor

Yerli boya şirketi DYO, İtalyan markası Colorificio Casati Spa'yı satın almak için görüşmelere başladığını açıkladı.

06 Ağustos 2013 15:29

ürkiye'nin önemli boya şirketlerinden DYO Boya, İtalyan Colorificio Casati Spa firmasından Casati markasının satın alınması ve Casati Türkiye'den ise iş devri konularında görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurdu.

Konu ile ilgili kısa açıklama DYO Boya tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapıldı.

İtalyan Ernesto Casati tarafından 1935 yılında kurulan Casati şirketi fırça ve boya malzemeleri üretimi yapıyor.

Türkiye'nin önemli boya üreticilerinden DYO'nun geçmişi ise 1920'lerin sonuna dayanıyor. Şirketin ismi ise Durmuş Yaşar Oğulları'nın kısaltılmasından geliyor.

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