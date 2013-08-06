Yerli boya firması, İtalyan markayı satın alıyor

ürkiye'nin önemli boya şirketlerinden DYO Boya, İtalyan Colorificio Casati Spa firmasından Casati markasının satın alınması ve Casati Türkiye'den ise iş devri konularında görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurdu.

Konu ile ilgili kısa açıklama DYO Boya tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapıldı.

İtalyan Ernesto Casati tarafından 1935 yılında kurulan Casati şirketi fırça ve boya malzemeleri üretimi yapıyor.

Türkiye'nin önemli boya üreticilerinden DYO'nun geçmişi ise 1920'lerin sonuna dayanıyor. Şirketin ismi ise Durmuş Yaşar Oğulları'nın kısaltılmasından geliyor.