Yerli aşıyı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli: Toplumun yüzde 70'i aşılanırsa pandemi zamanla biter

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürü ve Turkovac Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Aşılanan insanların hastaneye yatış ve yoğun bakım süreçleri oran olarak çok düştü. Aşılanmayanlar ile tam doz aşısını yaptırmayanların ise yoğun bakım ve hastanelere yatış süreçleri devam ediyor. O yüzden toplumun yüzde 70'i aşılandığı takdirde bu pandemi zamanla ortadan kaybolacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, ERÜ Tanıtım Günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Turkovac aşısıyla ilgili yapılan çalışmaya değinen Özdarendeli, "Pandeminin ikinci yılındayız. Dünyayı etkileyen bir pandemi. Erciyes Üniversitesi araştırma üniversitesi olarak daha önceki yıllarda kurduğu birtakım araştırma merkezleri ile birlikte bilgi üretimini başlatmıştı ve bu pandemi süreci ile ilgili de özellikle aşı araştırma ve geliştirme merkezinde daha önceki yıllarda üretilen bilginin bu pandemi sürecinde artık pratiğe doğru uygulanmasında ciddi birtakım çalışmalarımız oldu. Şu anda da Turkovac aşısı ile ilgili de klinik öncesi çalışmaları bitirdik. Faz çalışmalarının devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda Erciyes Üniversitesi'nin özellikle araştırma geliştirme noktasında önemli bir üniversite olduğunu söylemek lazım" diye konuştu.

"İngiliz varyantına karşı yüzde 100 etkili"

Prof. Dr. Özdarendeli, Turkovac aşısının etkisine değinerek, "İngiliz varyantı ile ilgili hızlı bir proje yaptık. Turkovac aşısı İngiliz varyantına karşı etkili mi? Çünkü son aylara kadar ülkemizde dominant olan artık İngiliz varyantıydı. O noktada yaptığımız çalışmalar İngiliz varyantına karşı yüzde 100 etkili. Farelerde yaptığımız çalışmalarda yüzde 100 etkin olduğunu bulduk. Delta ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Onunla ilgili elimizde tam veri olmadığı için bunu söyleyemiyorum ama İngiliz varyantı ile ilgili etkili olduğunu söyleyebilirim" dedi.

"Budan sonraki süreçte bu tür pandemilerin olma olasılığı yüksek"

Dünyada ileriki dönemlerde yeni virüslerin görülebileceğini söyleyen Prof. Dr. Özdarendeli, "Sars-1, Mers ve Sars-2 virüslerinin ardından yeni bir virüs görülebilir. Şu anda 2000'li yıllarda ortaya çıkan salgınlara baktığımız zaman bunlardan Sars-1, Mers ve Covid-19, koronavirüs kapsamında yer alıyor. 2000'li yılların başında domuz gribi salgını vardı. 2014-2015 yıllarında Afrika kıtasında Ebola salgınları vardı. Bunların hepsi viral kökenli. Hepsi zoonotik. Yani ekolojik dengeleri birtakım yanlış politikalarla dünyadaki yanlış işlemlerle değişti. Ekolojik yapılar da değişti. Bu yüzden doğadaki canlılar özelikle yaban hayatı ile insanların biraz daha iç içe girmesi zoonotik olarak bu hastalıklar ortaya çıkıyor. Çağımız zaten bir yerden bir başka coğrafyaya çok rahat gittiğimiz bir çağ. O nedenle de bir yerde çıkan bir odak sadece orayla sınırlı kalmıyor. Bütün dünyaya yayılıyor. O yüzden bundan sonraki süreçlerde bu tür pandemilerin olma olasılığı oldukça yüksek" ifadelerini kullandı.

"Bütün aşılar şu ana kadar etkili gibi gözüküyor"