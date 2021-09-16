Yerli aşıda torpilli destek iddiası

Eray GÖRGÜLÜ

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, burundan sprey şeklinde tasarlanan ve TÜSEB tarafından da maddi olarak desteklenen COVID-19 aşı projesinde bir TÜSEB çalışanının yer aldığını belirterek, “TÜSEB çalışanı kendi projesine maddi destek sağlıyor. Bu ne kadar etik?” sorusunu gündeme getirdi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, sprey halinde buruna uygulanan Türkiye’nin ilk intranazal yerli aşı projesini TBMM gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sunan Emir, bu yıl içinde kullanıma sunulması beklenen aşı projesinin Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), pandeminin başından beri COVID-19 aşı projelerine maddi ve teknik destek sağlamaktadır. TÜSEB'in de destekçisi olduğu projelerden biri de intranazal yani burundan sprey şeklinde tasarlanan ve Nanografi AŞ tarafından geliştirilen aşı projesidir. Şu anda Faz-1 aşamasında olduğu bilinen aşı projesinde 40'a yakın bilim insanı yer alırken bu kişilerden biri de TÜSEB Aşı Enstitüsü çalışanı Nuray Yazıhandır. Yazıhan aynı zamanda sağlık, kozmetik, biyoteknoloji ve gıda alanlarında ürün geliştiren ve bu ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten DN Biyomed firmasının da kurucu ortağıdır.

Çalışma kıymetli ama destek etik ölçülere uygun mu

Dolayısıyla TÜSEB Aşı Enstitüsü çalışanı olan Nuray Yazıhan, Nanografi AŞ'ye ait aşı projesinin içinde yer alırken bu projeye TÜSEB tarafından sağlanmakta olan maddi ve teknik destek konusunda da TÜSEB'de karar verici durumundadır. Türkiye'de aşı çalışmaları konusunda büyük bir beklenti bulunurken, ülkemizde bu yönde çalışmaların yapılması çok değerlidir ve önem taşımaktadır. Ayrıca TÜSEB'in bu tip araştırmaları desteklemesi de çok kıymetlidir. Ancak bu destek verilirken etik ölçülere uyulup uyulmadığı da önemlidir. Emir, Bakan Koca’ya “TÜSEB, bugüne kadar hangi projelere ne kadar destek vermiştir? Nanografi AŞ'ye aşı desteği verilirken aynı zamanda TÜSEB Aşı Enstitüsü çalışanı olan Nuray Yazıhan'ın bu projede yer alması etik değerlere uygun mudur?” sorularını yöneltti.