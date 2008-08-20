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Kültür-Sanat

Yerli "Anne Frank"

Babası Neo-Nazi komşuları tarafından öldürülen Aslı Bayram, Naziler tarafından öldürülen Anne Frank'ın hayatını konu alan oyunda başrolde.

20 Ağustos 2008 03:00

12 yaşındayken babası Neo-Nazi komşuları tarafından öldürülen Aslı Bayram, küçük bir kızın Hitler faşizminden kaçmak için saklandığı tavanarasında yaşadıklarını konu alan oyun için Türkiye'ye geliyor.

2005'te Miss Deutschland seçilerek Almanya'nın en güzel kızı unvanını alan Türk asıllı Aslı Bayram, Hitler dönemindeki Yahudi kızı Anne Frank'in dramını anlatan "Anne Frank'in Hatıra Defteri" adlı tek kişilik oyunda Anne Frank'i canlandırıyor. Bayram, oyunun Türkçe versiyonunu Nedim Saban'ın rejisiyle yorumlayacak. Oyun, kasım ayından itibaren sahnelenecek.

1 saat 20 dakika sahnede

Almanya ve Lüksemburg'un ardından Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde sahnelenen oyun için çok çalıştığını söyleyen Bayram, "Bu oyun için çok okudum ve konunun içine girmeye çalıştım. Belgeseller izledim. Aralıksız 1 saat 20 dakika sahnedeyim. Bu bir sinema filmi kadar uzun bir süre. Anne Frank'i oynama fırsatını yakalamak benim için çok önemli" diye konuştu.
Aslı Bayram'ın rol aldığı oyun, Anne Frank adlı küçük bir kızın tavanarasında tuttuğu günlüklerle savaşın çocukların üzerindeki etkisini anlatıyor.

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