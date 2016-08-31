Yerküre 'İnsan Çağı'na mı girdi?

Dünyanın yeni bir çağa girdiğini savunan bazı bilim insanları, İnsan Çağı olarak tanımladıkları bu devrin bilimsel olarak tanınmasını sağlamak için bir girişim başlattı.

Bu kapsamda, Güney Afrika'da 35. Uluslararası Jeoloji Kongresi'nde sunulan raporda, yerküre tarihine Anthropocene yani İnsan Çağı isimli bir zaman dilimi eklenmesinin gerektiği öne sürüldü.

İnsan Çağı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan raporda bu konudaki bulgular ve tavsiyelere yer veriliyor.

Grubun sekreteri İngiltere Jeolojik Araştırma kuruluşundan Colin Waters BBC 'ye açıklamasında "Tartışmalarımızda gelinen nokta bu. İnsan Çağı'nın ne olduğu konusunda bir liste hazırladık. Çoğumuz bunun gerçek olduğunu, bir şeylerin meydana geldiğini ve İnsan Çağı'nın başlı başına bir birim olduğu yönünde çevrede tanınır ve açık sinyallerin bulunduğunu düşünüyor. Biz bunun meşrulaştırılması ve resmen tanınması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Waters bunun resmileşeceği anlamına gelmediğini ancak başvuruda bulunacaklarını belirtti.

Şimdi ise yeni bir çağın başladığına işaret eden bir dönüm noktası araştırması var. Dönüm noktası bilim insanlarının yerküre tarihinde çağların başlangıç ve bitişlerine yönelik işaretler anlamına geliyor.

Uzmanlar İnsan Çağı'nın büyük olasılıkla yerküre tarihinin "tamamen yeni" anlamına gelen Holosen devrini kapatarak yeni bir devir açacağını söylüyor. Buna karşın zaman bölmelerinde daha üst sıralarda olan Dördüncü zaman ve en son jeolojik çağ kapsamında kalacak.

Çalışma grubunun 10 üyesi yeni devirle ilgili en iyi işaretin 1950'li yıllardaki atom bombası araştırmalarında kullanılan plutonyumun serpintilerinin deniz, göl, buz katmanlarında bulunması olduğunu düşünüyor.

Çalışma grubundaki diğer uzmanlar ise radyasyondan daha iyi işaretler bulunduğu kanısında. Plastik atıklardaki ve karbonmonoksit gaz salımlarındaki hızlı artış bunlara örnek olabilir.

Her şekilde panelin 35 üyesinden 28'i ne işaret seçilirse seçilsin yerkürede yeni devrin 1950'li yıllardaki gelişmeleri yansıtması taraftarı.

İnsan Çağı çalışma grubu iki üç yıl içinde en iyi dönüm noktalarını bulmayı hedefliyor.

Bu sürecin sonunda nihai rapor uluslararası jeoloji topluluğuna gönderilecek.

İnsan Çağı'nın yerkürenin resmi tarihine eklenmesi ise Uluslararası Startigrafi Komisyonu ve Uluslararası Jeolojik Bilimler Derneği'nin onayının ardından gerçekleşebilecek.

Dr. Waters elinde okyanus tortuları, mercan örnekleri ya da mağaralardan toplanmış çökeltiler bulunan bilim insanlarından destek beklediklerini söyledi.

Waters "Buzulları delen araştırma grupları olabilir mesela ve bu bulgular İnsan Çağı'nı tanımlamada kullanılabilir. Farklı sinyallerin analizi yapmak 20. yüzyılın ortasına koyduğumuz sınır kavramının iyi olup olmadığını da anlayabiliriz" dedi.