Yerken iki kere düşünün: sindirmek 24 saat sürüyor!

İngiliz Daily Mail gazetesinin çeşitli uzmanlarla yaptığı röportajlara göre, herkeste standart olduğu sanılan pek çok bedensel süreç, kişiden kişiye değişiyor. Örneğin hamilelik süresi 9 ay 10 gün olarak bilinirken aslında kadından kadına değişiklik göstermekte. Yemekleri sindirme süresi ve kilo alma süreci ise çok daha farklı olabiliyor.

İşte haberde yer alan bazı bilgiler:

Sindirim: Vücuda giren herhangi bir besinin tam olarak sindirilmesi 24 saat sürüyor. Yağ oranı yükseldikçe sindirim süresi de artıyor. 600 kalorilik bir kızartma yemeğinin sadece mideden ince bağırsağa geçme süresi iki ila üç saat sürüyor. Kalan 20 saatte ise kalın bağırsakta işleniyor. Yaşlandıkça sindirme süresi de uzuyor.

Yara kapanması: Dokuların zarar gördükten sonra tamamen eski halini alması iki yılı bulabiliyor. Özellikle ameliyat yaraları iki yıldan önce onarılmıyor.

Kilo alımı: Sadece üç saat basküldeki değerleri yükseltmek için yeterli. İngiltere’nin Oxford Üniversitesi uzmanları yağlı bir öğün sonrası yağların kana bir saat içinde karışmaya başladığını ve çoğunun bel çevresinde toplandığını belirtiyor. 30 gram yağ içeren bir yemek, üç saat içinde bel çevresindeki dokularda kendine iki ila üç yemek kaşığı kadar yer buluyor.

Orgazm: Kadınlarda 20, erkeklerde ise ortalama üç dakika sürüyor.

Kan kaybı: Kan bağışı veya kan kaybı sonrasındaki kayıp altı haftada telafi ediliyor.

Tırnak uzaması: Tırnaklar, bir ayda iki ila dört milimetre kadar uzuyor.

Su depolanması: Suyun kan dolaşımına girmesi bir saat sürüyor.

Beyin gelişimi: Ortalama bir beyin tam olarak gelişimini 25 yılda tamamlıyor. Beyin en büyük gelişimini ergenlikte geçiriyor.

Akciğer gelişimi: 18 ila 22 yılda tamamlanıyor.