Yerine kayyım atanan HDP'li Kars Belediye Eş Başkanı Şevin Alaca tahliye edildi

Yerine kayyım atanan ve tutuklanan HDP'li Kars Belediye Eş Başkanı Şevin Alaca, tahliye edildi.

Kars Belediyesi Eş Başkanlığı görevini yürütürken gözaltına alınarak tutuklanan ve yerine kayyım atanan Şevin Alaca tahliye edildi.

Şevin Alaca’nın 3’üncü duruşması Kars 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. "Örgüt üyeliği" iddiasıyla yargılanan Alaca, duruşmaya Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Alaca, atılı suçu işlemediğini, HDP tüzüğüne bağlı olarak belediye faaliyetlerini yürüttüğünü, yapılanların siyasi çalışmalar olduğunu belirterek tahliyesini istedi. Atılı suçun unsurlarının oluşmadığını söyleyen Alaca’nın avukatları da müvekkilinin beraat ve tahliyesini istedi.

Savunmaların ardından ara veren mahkeme “Örgüt üyeliği” iddiasıyla Alaca’ya 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, tahliyesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Kars’ta HDP’lilere yönelik operasyonda gözaltına alınan Şevin Alaca ile birlikte 15 kişi tutuklanmıştı. Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ‘Kobani’ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Davada yargılanan tutuklu Şevin Alaca ve diğer 15 kişi tahliye edildi.