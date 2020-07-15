Yerine kayyım atanan HDP'li Diyadin Belediye Eş Başkanı Betül Yaşar tutuklandı. Yaşar, göreve yüzde 56 oy alarak gelmişti.

Dün sabah evine yapılan baskınla gözaltına alınan ve yerine kayyım atanan Ağrı’nın HDP’li Diyadin Belediye Eşbaskanı Betül Yaşar tutuklandı. Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Yaşar uzun süren süren ifade işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Hakimliği’ne sevk edilen Yaşar tutuklandı.

HDP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Saruhan Oluç, dün yaptığı açıklamada Diyadin Belediyesi’ne kayyım atanmasına “Diyadin Belediyesi Eşbaşkanımız Betül Yaşar gözaltında. Neden Diyadin? Çünkü, halkın ve kadınların yararına işler yapıyorlar. Bu iktidar sadece HDP’li belediyelere değil, kadınlara yönelik çalışma yapan belediyelere de düşman” sözleriyle tepki göstermişti.

Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamada kayyım olarak Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan’ın görevlendirildiği aktarılmıştı. HDP’li Betül Yaşar 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 56 oy alarak belediye başkanı seçilmişti.