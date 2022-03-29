Yerine kayyım atanan HDP'li Bismil Belediye Başkanı Ayaz’a 6 yıl 3 ay hapis cezası

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde görevden alınarak yerine kayyım atanan HDP’li Belediye Başkanı Orhan Ayaz’a “terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2019 yılındaki yerel seçimlerde Bismil belediye başkanı seçilmesinin ardından görevden alınarak yerine kayyım atanarak tutuklanan HDP'li belediye başkanı Orhan Ayaz'ın yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Ayaz savunmasında siyasetçi olduğunu, örgütle bir bağı olmadığını belirterek beraatını istedi. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, davayı karara bağlayan mahkeme itirafçının ifadeleri ve katıldığı 24 ayrı eylem nedeniyle Ayaz’a “terör örgütü üyesi olmak” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme sanığın cezasını daha sonra iyi hal indirimi uygulayarak 6 yıl 3 aya düşürdü.