Yerine kayyım atanan HDP'li belediye başkanı Bekir Polat Koronavirüs'e yakalandı

Polat'ın bir sürece Koronavirüs'e yakalanan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile görüştüğü öğrenildi.

Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Polat'ın evine çok sayıda ziyaretçinin geldiği belirlenince, filyasyon çalışması başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmayla Polat ile temas edenler 14 gün karantinaya alındı. Polat'ın Koronavirüs tedavisinin evinde devam ettiği öğrenildi.