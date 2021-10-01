Yerine kayyım atanan eski Yüksekova Belediye Eş Başkanı Yaşar'a 17 yıl 6 ay hapis cezası

Yerine kayyım atanan Yüksekova Belediyesi Eş Başkanı Remziye Yaşar'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Yaşar'a 17 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 Ekim 2019 tarihinde gözaltına alınan ve iki gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan HDP'li Yüksekova Belediye Eş Başkanı Remziye Yaşar dahil 30 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında sanıklara 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

29 sanığın her birine 8 yıl 9'a ay hapis

Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Yaşar'ın avukatları hazır bulundu. Elazığ Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılan Yaşar, kimlik tespiti ardından savunma yaptı. "KCK ve silahlı terör örgütüne üye" olmak suçlamasıyla yargılanan Yaşar, önceki savunmasını yineleyerek, tahliyesini istedi.