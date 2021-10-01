Yerine kayyım atanan eski Yüksekova Belediye Eş Başkanı Yaşar'a 17 yıl 6 ay hapis cezası

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 Ekim 2019 tarihinde gözaltına alınan ve iki gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan HDP'li Yüksekova Belediye Eş Başkanı Remziye Yaşar dahil 30 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında sanıklara 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Yaşar'ın avukatları hazır bulundu. Elazığ Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılan Yaşar, kimlik tespiti ardından savunma yaptı. "KCK ve silahlı terör örgütüne üye" olmak suçlamasıyla yargılanan Yaşar, önceki savunmasını yineleyerek, tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, Yaşar'a "KCK" ve "silahlı terör örgütüne üye" olmak iddiasıyla da toplamda 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Aynı dosya kapsamında yargılanan diğer 29 sanığın her birine ise 8 yıl 9 ay ceza verildi.