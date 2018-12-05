Yerine kayyım atanan Ahmet Türk, Mardin için aday adaylık başvurusu yaptı: Bu bir rövanş

Görevden alınan ve yerine kayyım atanan Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için HDP'den aday adaylık başvurusu yaptı.

HDP'de, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler için aday adaylık başvuru süresi bugün sona eriyor.

İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, yeniden aday olmak için HDP Mardin İl Örgütü´ne gelerek, büyükşehir belediye başkanlığı için resmi başvurusunu yaptı.

"Demokratik bir güç birliğine ihtiyacımız var"

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, başvuru sırasında kısa bir açıklama yapan Ahmet Türk, kararın partisi ve halk tarafından verileceğini ifade ederek, ”Bu bizim için bir rövanştır" dedi. Türk, şunları söyledi: “Halkın iradesinin gasp edildiği bir dönemde, bu gaspa karşı bütün gücümüzle iktidarın yürüttüğü politikanın yanlışlığını anlatmalıyız. Halkın iradesini gasp edenlere karşı demokratik bir birlik ve demokratik bir güç birliğine ihtiyacımız var. Bu seçim açıkçası halkımız için bir sınavdır. Bizim için bir rövanştır. Kayyum atayanlara, halkın iradesini hiçleştirenlere karşı bir mücadeledir. Biz o şekilde değerlendiriyoruz."