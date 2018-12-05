T24 LogoT24 Logo
Politika

Yerine kayyım atanan Ahmet Türk, Mardin için aday adaylık başvurusu yaptı: Bu bir rövanş

Ahmet Türk, 16 Kasım 2016'da, Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı

05 Aralık 2018 18:35

Görevden alınan ve yerine kayyım atanan Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için HDP'den aday adaylık başvurusu yaptı.

HDP'de, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler için aday adaylık başvuru süresi bugün sona eriyor.  

İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, yeniden aday olmak için HDP Mardin İl Örgütü´ne gelerek, büyükşehir belediye başkanlığı için resmi başvurusunu yaptı.

"Demokratik bir güç birliğine ihtiyacımız var"

 Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre,  başvuru sırasında kısa bir açıklama yapan Ahmet Türk, kararın partisi ve halk tarafından verileceğini ifade ederek, ”Bu bizim için bir rövanştır" dedi. Türk, şunları söyledi: “Halkın iradesinin gasp edildiği bir dönemde, bu gaspa karşı bütün gücümüzle iktidarın yürüttüğü politikanın yanlışlığını anlatmalıyız.  Halkın iradesini gasp edenlere karşı demokratik bir birlik ve demokratik bir güç birliğine ihtiyacımız var. Bu seçim açıkçası halkımız için bir sınavdır. Bizim için bir rövanştır. Kayyum atayanlara, halkın iradesini hiçleştirenlere karşı bir mücadeledir. Biz o şekilde değerlendiriyoruz."

ETİKETLER

Ahmet Türkhdpmardinaday adaylı başvurusu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24