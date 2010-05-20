Yerin 540 metre altından umut değil keder çıktı

T24 -

Gelik’te başlayan endişeli bekleyiş yaklaşık 65 saatin ardından Karadon’daki kuyuda acıyla noktalandı; 30 madenciden 28’inin cesetlerine ulaşıldı. Kurtarma ekiplerinin gördüğü manzara korkunçtu. Madendekilerden yalnızca ikisi maskesine ulaşabilmişti...



Aileler, ambulanslar, polisler, canlı yayın araçları ve yüzleri kömür karası madenciler... Herkes bir mucize bekliyor, Gelik’teki 75. Cumhuriyet Kuyusu’nun önünde. Yerin 540 metre altında ise durum hâlâ belirsiz. Bakışlar sabitleniyor artık, yorgun bedenler uykuya dalıyor.



Gece güne dönerken birden hareketlenmeye başlıyor ortalık. Haberler 2.5 kilometre uzaktan, patlamanın gerçekleştiği Karadon Kuyusu’ndan geliyor. İşçilere ulaşıldığı söyleniyor. Ve yorgun bedenler son bir hamleyle koşuşturmaya başlıyor bir başka kuyuya. Ağızda sürekli tekrarlanan bir dua. Yalvarışlar ve yakarışlar Allah’a.



Ancak yerin altından mucize değil kötü haberlerler geliyor. Kuyunun önüne gelen anneler, babalar yerlere yığılıyor. Feryatlar metrelerce uzakta. Kimi ‘Böyle mi gelecektin yukarıya’ diye ağlıyor, kiminden acı bir ‘Babam’ sesi yükseliyor.



En metanetli olan bile yığılıyor yakınlarının kollarına. Gelik’te başlayan endişeli bekleyiş yaklaşık 65 saatin ardından Karadon’daki kuyuda acıyla noktalanıyor.



Zaten azalmış olan umutlar biterken, yürekleri dağlayan feryatlar yükseliyor. Günlerdir beklenen mucize gerçekleşmiyor, 30 madenciden 28’inin cesetlerine ulaşılıyor.



















