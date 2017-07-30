"Yerim Destanınızı" dediği için gözaltına alınan gazeteci: Yok ebesinin nikahı!

"Yerim Destanınızı" başlıklı yazısından dolayı gözaltına alınan Kocale Koz gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeliz Koray, müftülüklere nikah kıyma yetkisi verilmesine ilişkin "Yok ebesinin nikahı!" başlıklı yazdığı yazıda, "Milletvekili olmadan 40 gün önce ABD vatandaşı olup, 25 gün önce Türk vatandaşlığına geçen Merve Kavakçı’nın büyükelçi olduğu ülkede imamların resmi nikah kıyacak olmasına mı şaşırdınız?" diye sordu.

Koray'ın müftülüklere nikah kıyma yetkisi verilmesine ilişkin yazdığı yazısı şöyle:

"O kadar duble yol yaptık hala ölüyorsunuz" diyen Burhan Kuzu’nun Anayasa Profesörü,

“Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Bilge bir insandır. Milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetişmesi için çalışıyor. Her şeyi de devletin denetiminde" diyen Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanı,

Genel müdürü olduğu banka varken nedense! milyon dolarları evindeki ayakkabı kutularında saklayan Süleyman Aslan’ın bankacı,

Cumhuriyet dönemine zalim yıllar diyen Nagehan Alçı’nın gazeteci,

Oy istemek için gittiği Bolu’da halka zulmetmesiyle bilinen Bolu Beyi’nden dem vurarak 'Bolu Beyinin torunları' diyen Binali Yıldırım’ın Başbakan,

Milletvekili olmadan 40 gün önce ABD vatandaşı olup, 25 gün önce Türk vatandaşlığına geçen Merve Kavakçı’nın büyükelçi,

Seyh Sait’i kahraman ilan edip, "Meclisin açılışının çocukla ne alakası var ki çocuk bayramı yaptın? O zaman sen çocukça bir iş yaptın" diyen Kadir Mısıroğlu’nun Türk tarih araştırmacısı,

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından ABD’nin tutuklayıp Türkiye’nin yılın iş adamı seçtiği Reza Zarrab’ın iş adamı,

Sağcı mı solcu mu olduğuna bir türlü karar veremeyip en sonunda rüzgar nereden eserse oraya şarkı yazan Uğur Işılak’ın sanatçı,

Oy kullanma işlemi devam ederken mühürsüz oyların da kabul edileceğini söyleyen Sadi Güven’in YSK Başkanı,

Ensar Vakfı’nda tecavüze uğrayan 45 çocuk için “Bir kere yaşanmış bir olay” diyen Sema Ramazanoğlu ile KPSS’yi kazandığı halde iş bulamadığı için kendisinden yardım isteyen engelli gence “Seni evlendirmek gerek” diyen Fatma Şahin’in Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı,

“Kocası için süslenmeyen ve ona itaat etmeyen kadın dövülür” diyen Hasan Çalışkan ile “Namaz kılmayan hayvandır” diyen Mustafa Aşkar’ın din görevlisi,

Yolsuzluk ve rüşvetle yargılanmasına rağmen hala iş yapıp üstüne “Bu milletin a…koyacağız” diyen Mehmet Cengiz’in müteahhit,

“Sele uykuda yakalanmayın üst komşuda kalın” diyen Melih Gökçek’in belediye başkanı,

Kendisini protesto eden vatandaşlara “gavat” diyen Hüseyin Avni Coş’un vali,



“Hamilelerin sokağa çıkması terbiyesizliktir” diyen Ömer İnançer’in avukat,



Alevilere, “Biz sizin cem yapmanıza tolerans gösteriyoruz” diyen Mehmet Türköz’ün kaymakam,



“Bir kadın evinden süslenip çıkıp tekrar evine gelene kadar kaç erkeğin şehvetini tahrik etmişse o kadar erkekle zina yapmış gibidir” diyen Mahmut Bayram’ın Milli Eğitim Müdürü,



“Okuma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor. Cahil, okumamış kesime daha çok güveniyorum. En tehlikeli kesim okumuş kesim” diyen Bülent Arı’nın rektör,



41 vatandaşımızın öldüğü havalimanı saldırısı için “Bir ülkede bir bomba patlayınca üç beş dakika haberini yapmak, ABARTMAK, boyunuzu mu uzatıyor?” diyen Yiğit Bulut’un danışman,



“Hz. Muhammed Mekke’nin fethi sırasında gurura kapıldı ve Allah tarafından uyarıldı” diyen Efkan Ala’nın İçişleri Bakanı



“Eğitim seviyesi arttıkça AKP oyları düşüyor” diyen Taner Yıldız’ın Enerji Bakanı,



Harun olmaya gelip karun oldular. Biz AKP gibi firavunlaşmayacağız. Erdoğan’ın kalbi Ali diyor dili Muaviye” deyip firavun tarafını seçen Numan Kurtulmuş’un Kültür ve Turizm Bakanı,



Dolandırıcının hediye ettiği 700 bin TL’lik saati alıp gümrük vergisini vermeyen Zafer Çağlayan’ın Ekonomi Bakanı



ODTÜ lisans ve yüksek lisans diplomaları sahte çıkan Hasan Başaran’ın TÜBİTAK’a bağlı Kamu Sertifikasyon Merkezi Başkanı,



Asgari ücretin 4 katı bile yoksulluk sınırının altında kaldığı halde “Asgari ücretle geçinilir” diyen Faruk Çelik’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı,



“Kadınlar iş aradığı için işsizlik yüksek” diyen Mehmet Şimşek’in Devlet Bakanı,



Oy kullanma kabinine girip kimin nereye oy kullandığını denetleyen ve sandığa dört zarf birden atan Mehmet Koçlardan’ın muhtar,



Mesleki Eğitimde Yeni Fırsatlar: Leonardo Da Vinci Programı" tanıtım toplantısında, “Geçen gün kamyon sürdüm, Leonardo da Vinci" diyen Egemen Bağış’ın AB Bakanı,



Moskova’daki resmi ziyaretinde Sovyet devrimi lideri Lenin için “Kendisini ölü görmek çok güzel” diyen Bülent Arınç’ın TBMM Başkanı

olduğu ülkede imamların resmi nikah kıyacak olmasına mı şaşırdınız?

Sen yetkiyi verdin mi?

verdin

verdin mi?

verdin

verdin mi?

verdin!

Şimdi babayı aldın mı?

aldın

aldın mı?

aldın

aldın mı?

aldın!



