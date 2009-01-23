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Politika

Yerel'de AKP ve CHP çekişecek

Genar'ın kamuoyu araştırmasına göre yerel seçimlerde AKP ve CHP çekişecek.

23 Ocak 2009 02:00

Genar'ın kamuoyu araştırmasına göre yerel seçimlerde AKP ve CHP çekişecek.

Genar Kamuoyu Araştırma Şirketi tarafından yapılan anket çalışmasına göre yerel seçimlerde AKP ve CHP'nin oylarında artış gözlenirken MHP başta olmak üzere diğer partilerin oy oranlarında küçük bir düşüş var. Katılımcıların yerel seçimde oy verecekleri siyasi partiler şöyle sıralandı. AK Parti yüzde 47,5, CHP yüzde 23,1, MHP yüzde 12,5, DTP yüzde 4,9, SP yüzde 2,7, DP yüzde 2,3, Genç Parti yüzde 1,8, diğer yüzde 5,1. Ancak araştırma yönteminin ve ankete katılan kişi sayısının açıklanmaması dikkat çekti.

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