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Yerel yönetimler için AKP'de kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüşmede bazı talimatlar vereceği aktarıldı

06 Ekim 2017 12:03

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya'yı 11:00'de kabul edecek.

Habertürk Ankara Haber Müdürü Aysun Torun'un edindiği bilgilere göre; Cumhurbaşkanı bugünkü (6 Ekim 2017) görüşmede kendisine bazı talimatların olacağı belirtiliyor.

Erdoğan'ın Erol Kaya ile gerçekleştireceği görüşmenin resmi programında yer almadığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı'nın bugünkü resmi programında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile olan görüşmesi yer alıyordu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda istifa tartışmalarıyla gündemde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile görüştü. Görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.

TIKLAYIN- İstifa iddialarının ardından Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü

 

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