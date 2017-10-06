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İstifa iddialarının ardından Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü

"Sayın Cumhurbaşkanımdan randevu talep etmiştim, bu gece görüştük"

06 Ekim 2017 03:08

İstifa edeceği iddialarından sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter  hesabından açıklama yaptı

Görüşmenin kendi talebi üzerine yapıldığını belirten Gökçek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin karşısına yapılacak müze ve diğer projeler hakkında Erdoğan’a bilgi verdiğini aktardı.

Gökçek açıklamasında, “Dün gece Sayın Cumhurbaşkanımdan randevu talep etmiştim, bu gece görüştük. Sayın Cumhurbaşkanıma Külliye’nin karşısına yapılacak müze ile ilgili projenin tüm detaylarını sundum. Ayrıca Büyükşehir’in devam eden projeleri konusunda çeşitli bilgiler verdim. Kamuoyunun bilgisine” ifadelerine yer verdi.

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