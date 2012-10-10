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Politika

Erken yerel seçimlerin tarihi TBMM'de onaylandı: 27 Ekim 2013

Yerel seçimlerin öne alınmasını öngören Anayasa değişiklik teklifini 27 Ekim 2013 olarak belirleyen 1’inci madde dün gece kabul edildi

10 Ekim 2012 01:32

TBMM Genel Kurulu'nda, yerel seçimlerin öne alınarak 27 Ekim 2013'te yapılmasını içeren Anayasa değişikliği teklifi yapılan gizli oylama sonucu, 35 ret oyuna karşın, 384 oyla kabul edildi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, mevcut tarihin kış şartlarına denk geldiğini belirterek düzenlemenin amacını, “Bu şartlar altında seçim propagandası sağlıklı zeminde olmayacaktır” diyerek açıkladı. Kanun teklifinin maddelere geçiminin oylamasına 436 milletvekili katıldı. Bu milletvekillerinin 384’ü kabul, 35’i ret, 13’ü çekimser, 3’ü boş, biri geçersiz oy kullandı. Seçim tarihini 27 Ekim 2013 olarak belirleyen 1’inci Maddenin oylamasına ise 428 milletvekili katıldı. 378 kabul, 34 ret, 3 geçersiz, 2 boş, 11 de çekimser oy kullanıldı.

 

Gerekçe kış şartları

 

Teklif, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’da değişiklik yapıyor. Teklif, yasanın, “Seçim dönemi, seçim başlangıç tarihi ve seçim gününü” düzenleyen 8’inci maddesinde, “Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ağustos günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Ekim ayının son Pazar günü oy verme günüdür” diye değişiklik yapılmasını içeriyor. Teklifin gerekçesinde, kış şartlarının seçim propagandası ve çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtilerek, siyasi partilerin veya yerel yönetim organlarına seçilecek adayların seçim çalışmalarında halkla iletişimlerini olanaklı kılacak ortamın sağlanmasının amaçlanarak seçimin başlangıç tarihi ve oy verme gününün yeniden düzenlendiği ifade edildi.

 

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