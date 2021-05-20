Yerel seçimlerde belediyeyi CHP kazanınca devrinden vazgeçilen tabiat parkı, bakanlık tarafından ihaleye çıkarıldı

31 Mart yerel seçimlerinden önce Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaklaşık 10 milyon lira harcanarak yapılan ve belediyeye devredileceği açıklanan Aşıkpaşa Tabiat Parkı, seçimleri CHP kazanınca Kırşehir Belediyesi'ne verilmedi. Bakanlık, 232 bin lira bedel ile parkı kiraya vermek için bir kez daha ihaleye çıkarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından 14 Şubat 2019’da “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'müz tarafından projelendirilen Aşıkpaşa Tabiat Parkını Kırşehir Belediye Başkanlığımıza emanet ediyor ve işletmecilik hakkını devrediyoruz” diye yazarak Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nın belediyeye teslim edileceğini bildirdi. Sözcü'de yer alan habere göre, Ama seçimleri CHP’li Selahattin Ekicioğlu kazanınca, bakanlık bu kararından vazgeçerek parkı kiraya vermek için ihaleye çıktı.

Milyonluk parkı pastaneci, düğün salonu yaptı

8 Ocak 2010 tarihinde Tabiat Parkı ilan edilen bin 300 dekarlık alana sahip olan ve içerisinde tenis kortları, basketbol sahası, oturma alanları, kır lokantası, gözetleme kulesi ve çeşitli tesisler bulunduğu parkın ihalesini, tek başına giren Ankaralı bir pastaneci 260 bin lira vererek kazandı. Geçen yıl Temmuz ayında da parkın bir kısmını düğün salonuna çevirerek girişleri ücretli yaptı. Ancak, pandemi döneminde ekonomik sıkıntı yaşayan pastaneci parkı bırakıp gitti.

Bakanlık yine belediyeye vermedi ve ihaleye çıktı

Pastanecinin parkı bırakmasının ardından CHP’li Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AKP döneminde yapılan anlaşma gereği peşinatı yatırmalarına rağmen bakanlığın tek taraflı sözleşmeyi feshettiğini hatırlatarak, parkın eski haline getirilmesi karşılığında alabileceklerini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, parkı yine belediyeye vermedi ve bir kez daha kiraya vermek için ihaleye çıktı. Günübirlik kullanım alanı, kır lokantası, 2 adet spor kompleksi ve destek üniteleri, 2 adet kafeterya ve 3 adet büfe, çadırlı kamp alanı ile yöresel ürünler satış alanı işletmeciliğinin ihalesinin muammen bedeli 232 bin 970 lira olarak belirlendi.